Dans ce nouvel épisode de Mon Podcast Immo, Ariane Artinian reçoit Cédric Lavaud, président du Fichier AMEPI.

« Le Fichier AMEPI est une association qui permet aux agents immobiliers de coopérer, de booster leur chiffre d’affaires et de rendre service à leurs clients« , rappelle t-il en préambule de l’interview réalisée en live du salon RENT.

ALFA Teams : l’application qui fluidifie les échanges entre agents immobiliers

Le président du Fichier AMEPI a profité de la la 10ème édition du salon dédié aux technologies pour les agents immobiliers, pour dévoiler sa nouvelle application mobile ALFA Teams au micro de Mon Podcast Immo.

« C’est révolutionnaire, unique en France!, s’enthousiasme Cédric Lavaud. Jusqu’à présent, nous avions des copies des logiciels métiers. L »agent immobilier ne se connectait pas sur l’outil informatique AMEPI pour collaborer avec ses confrères. Notre nouvelle application ALFA Teams lui permet désormais de suivre tout le parcours du mandat exclusif qu’il partage avec ses confrères sur son smartphone.«

Un outil itech pour faciliter le partage

« D’un clic, l’agent immobilier peut tourner des « vidéos teasing » des biens en mandat exclusif et les montrer à ses clients, proposer à ses confrères de visiter le bien et de caler des rendez-vous, précise encore Cédric Lavaud. On aura tous les agendas des collaborateurs des autres agence pour caler des visites, sont synchronisés. On pourra donner un flash code pour savoir où sont les clés du logement, on pourra fournir des offres aussi via cette application à portée de doigts… »

Et de conclure : « Tout le partage du mandat est simplifié avec cette application ».

Lancée officiellement au RENT 2023, ALFA Teams est actuellement en test auprès de quelques ALFA. L’applio sera opérationnelle en avril pour le 20e anniversaire du Fichier AMEPI.