Les données du dernier baromètre LPI-iad soulignent la complexité du marché immobilier notamment à Marseille (PACA) où les prix signés affichent un recul de 1,8% en 3 mois. Comme les professionnels de l’immobilier ont-ils appréhendé le marché durant l’été ? Comment vivent-ils la situation ? Voici le témoignage de trois conseillers immobiliers iad.

Jean-Michel Pieyre : « Les vendeurs reviennent vers les professionnels de l’immobilier »

“ Le marché est ralenti à cause en partie de la hausse des taux et des prix, constate Jean-Michel Pieyre, conseiller immobilier à Marseille. On a l’impression que les acquéreurs et les vendeurs se regardent en chien de faïence mais le marché n’est pas bloqué et les ventes se réalisent mais à un rythme moins soutenu par rapport aux mois précédents. Les vendeurs reviennent vers les professionnels depuis quelques mois et à nous d’être meilleurs pour leur apporter une vraie valeur ajoutée. A nous de les rééduquer pour le prix de vente soit encore plus adapté à ce nouveau marché.”

Sébastien Chaumery : « Quasiment plus d’appel sur les fonds de commerce et le neuf »

“ Le marché immobilier à Marseille en août était relativement calme, avec de mon côté ma 1ère vente réussie en viager (acte définitif), un secteur en croissance, et une vente rapide d’un mandat simple (compromis) en raison de la faible concurrence« , observe Sébastien Chaumery, conseiller immobilier à Marseille.

Et de poursuivre : « Les prix n’ont pas encore baissé, entraînant moins de visites et davantage de négociations. Malgré cela, la demande d’investissements de non-résidents persiste, mais la vente est devenue plus difficile, nécessitant une relance de la prospection afin de faire plus de volume.

Quasiment plus aucun appel sur les fonds de commerce, ce marché semble stagner et un seul appel pour le neuf qui ne s’est finalement pas concrétisé. Niveau financement, je n’ai eu qu’une vente qui est tombée à l’eau. Le dossier était compliqué mais nous n’avions pas d’autre choix que d’accepter puisque

nous n’avions pas d’autres candidats”



Gary Delgado Coronel : « Il faut recréer du stock de mandats »

« En ce mois de juillet, entre vacances et travail, il faut savoir trouver un juste équilibre. Sur Le Havre, le marché est plutôt changeant en ce moment avec les taux de crédit qui ne font que monter. J’ai su m’adapter à cette nouvelle tendance, se félicite Gary Delgado Coronel, conseiller immobilier à Marseille. J’ai l’impression de retrouver un marché que nous avions eu il y a 4 ou 5 ans. Je prospecte beaucoup autour de chez moi et cela m’a permis de réaliser plus d’une quarantaine de ventes. Il faut recréer du stock de mandat pour la rentrée pour nos futurs clients acquéreurs. »

