Auriane Friggeri est l’invitée d’Ariane Artinian dans Mon Podcast Immo enregistré en direct du RENT, le salon de la Proptech. L’ambassadrice de marque de la société de logiciels immobiliers LOCKimmo présente la dernière édution de la solution LOCKimmo dédiée à la gestion locative. Extraits choisis.

LOCKimmo, éditeur de logiciels immobiliers

« Nous sommes éditeurs de logiciels immobiliers depuis 2006 et proposons plusieurs solutions aux professionnels de l’immobilier, dont notre produit phare, le logiciel de gestion locative. »

« Aujourd’hui, nous accompagnons quotidiennement + de 1200 professionnels dans la simplification et l’automatisation de leur activité. C’est d’ailleurs l’intuitivité et la simplicité d’utilisation de nos solutions qui font leur succès.«

« En 2022, nous avons connu une forte croissance de +40% qui nous a permis d’agrandir nos équipes et en 2023, nous avons développé de nouvelles solutions et services avec toujours la même volonté : être l’allié digital des professionnels de l’immobilier. «

La clé de l’innovation ? L’écoute client !

« On fonctionne toujours de la même manière depuis nos débuts : on réalise des études auprès de nos clients pour comprendre leur quotidien et les problématiques qu’ils rencontrent. »

LOCKimmo.IO, une Révolution dans la Gestion Locative

« Grâce à notre dernière étude, menée sur 120 de nos clients, que de nouvelles problématiques avaient vu le jour, notamment à cause de la crise que traverse le secteur de l’immobilier.

Aujourd’hui, les professionnels ont besoin de gagner du temps, de sécuriser leur activité et de booster leur rentabilité.«

« Pour les aider à remplir leurs objectifs, nous avons développé LOCKimmo.IO, une solution intuitive et simple d’utilisation dédiée à la gestion locative. Au sein de cette solution une multitude de fonctionnalités a été intégrée pour révolutionner la méthode de travail du professionnel et l’aider à automatiser ses tâches quotidiennes.«

« Parmi ces fonctionnalités, on peut retrouver la reconnaissance automatique des factures fournisseurs, la rédaction automatique des petites annonces immobilières ou encore, LA fonctionnalité incontournable, la synchronisation bancaire, qui permet de dire adieu aux rapprochements bancaires manuels.«

Une solution pour toutes les agences immobilières

« Petites ou grosses agences, LOCKimmo.IO est adapté à tous. Le logiciel qui peut vous accompagner du lancement de votre structure jusqu’à la gestion de 500 lots et +«