Mon Podcast Immo reçoit tous les jours celles et ceux qui font l’actualité immobilière. Dans ce nouvel épisode, c’est Olivier Alonso, le Président du réseau d’agences immobilières Nestenn, qui répond aux questions d’Ariane Artinian, en direct du salon RENT, le salon dédié aux innovations pour les professionnels de l’immobilier.

S’adapter à la crise

Pendant plus de 2 ans, le marché a été très dynamique. « Nous revenons aujourd’hui à des standards, à un nombre de transactions classiques, entre 800 000 et 900 000 par an, explique Olivier Alonso. Ce qui a été compliqué, c’est ce retournement brutal. Le marché immobilier était boosté par des taux d’intérêt quasiment gratuits. On savait que cela s’arrêterait un jour.«

« Notre adaptabilité nous a aidés à traverser ce tournant », ajoute Olivier Alonso. La force de Nestenn ? Une approche métier axée sur le terrain et la satisfaction client, « des principes qui ont permis à ses 470 agences de bien se porter, même en période de crise. »

Nestenn débarque en Thaïlande

Nestenn ne se contente pas de maintenir sa position sur le marché français : Olivier Alonso annonce avec enthousiasme l’ouverture prochaine d’une nouvelle agence à Bangkok, en Thaïlande. « Cette expansion témoigne de notre dynamisme et de notre capacité à nous adapter à divers marchés« , souligne-t-il.

Optimiser l’efficacité des agents immobiliers

Que vient chercher le président de Nestenn au salon RENT ? « Des briques de technologies que nous pourrions intégrer dans notre propre technologie pour améliorer la productivité et l’efficacité des professionnels Nestenn.«

Et il ajoute : « La technologie ne peut pas tout évidemment. Contre le financement notamment… Les outils de technologies permettent néanmoins d’aller plus vite dans la restitution et la diffusion de l’information. »

Pour 2024, l’objectif est de diversifier les compétences des agents immobiliers Nestenn pour couvrir tous les aspects de l’immobilier, de la transaction au viager en passant par la gestion ou l’expertise . « Nous voulons être le partenaire privilégié des clients à chaque étape de leur projet immobilier« , affirme Alonso.

