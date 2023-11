Immobilier : Bientôt 8 ans pour Bien’ici, le portail d’annonces de la profession

Bien’ici va fêter ses 8 ans dans quelques jours. Beaucoup de choses ont changé depuis 2015 : Bien’ici est devenu le 1er ou le 2e acteur du marché dans plus de 66 départements et le seul acteur réservé aux pros.

Un portail piloté par les professionnels

Le Bien’ici de 2023 n’a plus grand-chose à voir avec celui de 2015 mais son actionnariat et sa gouvernance restent les mêmes depuis 8 ans : Bien’ici est piloté par la profession. Ses 36 actionnaires sont tous acteurs de l’immobilier et guident depuis le début la destinée de Bien’ici.

Aucun d’entre eux, quelque que soit sa part dans le capital, ne peut décider seul des orientations stratégiques de Bien’ici. C’est une gouvernance inédite qui assure un consensus pour le bénéfice de tout un secteur.

Un portail plébiscité par le grand public

« Nos 150 collaborateurs travaillent chaque jour à mettre en œuvre la plateforme de la profession. Tous les ans, nous investissons plusieurs dizaines de millions d’euros, pour développer la notoriété, l’audience et l’usage de notre portail. Après des années d’investissements pour gagner sa place sur le marché et faire venir des clients, Bien’ici est maintenant à l’équilibre. Le grand public plébiscite notre plateforme comme en témoigne notre temps passé par visite largement au-dessus des autres portails. Ces succès assurent pérennité et indépendance pour les acteurs de l’immobilier», précise Cyril Janin, Président de Bien’ici, qui ajoute : « les mois prochains s’annoncent difficiles pour l’immobilier. Le ralentissement de la demande, le durcissement de l’accès au crédit et l’accroissement des coûts de construction vont continuer à impacter l’activité des professionnels. C’est le moment de vous appuyer sur le seul portail aligné avec vos intérêts et piloté par la profession ! »