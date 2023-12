Immobilier : OMEDOM veut casser la baraque à Las Vegas

OMEDOM, la jeune startup immatriculée à Albi et sélectionnée par AD’OCC et le CTA (Consumer Technology Association) exposera lors du Salon International de l’Innovation 2024, à Las Vegas, du 9 au 12 Janvier 2024.

OMEDOM, fondée par Coline Sinquin en 2021, est un produit digital pensé pour tous les propriétaires… La création de la start-up fait suite à une histoire familiale que Coline Sinquin a vécue.

En 2019, sa mère, fille unique, hérite du patrimoine immobilier de ses grands-parents. Des biens de famille, qui ont une histoire où elle a grandi. Sa mère souhaite les conserver et les transmettre à son tour. Le problème ? Tableurs excel, papier crayon, pêche aux infos pour reconstituer le puzzle administratif et financier.

OMEDOM est la 1ère application patrimoniale et familiale

Elle rassemble différents types d’actifs (résidentiels, locatifs, sociétés, parking…) Elle connecte les banques pour un suivi des flux en temps réel et propose un prévisionnel de trésorerie à 12 mois. Elle centralise les documents par bien et agit comme un coffre fort numérique. L’application propose le partage de bien entre tiers (proches et experts).

Hébergée en France, OMEDOM a séduit plus de 10 000 propriétaires en France et à l’étranger et recense 382 millions d’euros d’actifs dans sa base de données. OMEDOM séduit également les expatriés français propriétaires d’un bien ou plus sur le territoire français.

Le CES : une vitrine du Made In France

“Le CES, du 9 au 12 janvier, à Las Vegas, est une opportunité qui se réfléchit et se prépare. Nous avons 3 objectifs”, explique Coline Sinquin, qui présentera avec ses équipes OMEDOM et OMEDOM PRO, le petit dernier dévoilé lors du Salon RENT en novembre 2023.

« Porter l’Occitanie et les entreprises innovantes des territoires, comprendre le marché de l’immobilier et le besoin des expatriés, rencontrer des investisseurs. Oui c’est une vitrine du Made In France. Mais attention, c’est l’endroit rêvé pour nous dupliquer. Ne pas trop en montrer, ni dévoiler le projet en totalité, mais attiser la curiosité et étendre son réseau. Nous sommes bien préparés avec un lien privilégié avec AD’OCC et la Maison de Ma Région à New York, notamment dans la lecture de nos pitch, l’entraînement à l’anglais, l’explication de la culture, le planning de communication, la cybersécurité etc…”, ajoute Coline Sinquin.

Parmi les 10 Proptech à suivre en 2022 par Maddyness

9 prix dont 3 internationaux dans le FinTech (Finance et Numérique) et la PropTech (Immobilier et Numérique), Coline Sinquin est lauréate de plusieurs concours individuels dont le sélectif concours She’S Mercedes de la saison 3.

OMEDOM a le profil type d’une startup innovante, en territoire occitan. Et c’est bien cela qui séduit. Albigeoise et Toulousaine, Coline Sinquin et Héloïse Medina, co-fondatrice et Responsable Technologie rejoignent le banc (trop) fermé des femmes dirigeantes en levée de fonds au nombre de 2% en France.