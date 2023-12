A l’occasion de la dernière assemblée générale du Pôle Habitat FFB (Fédération Française du Bâtiment) Grand Paris, Marc GÉDOUX, Directeur Général de Pierre Étoile, a été élu Président pour un mandat de 3 ans. Il succède à Emmanuel FOURNIER, Directeur Général Adjoint de Spie Batignolles Immobilier.

Un parcours de plus de 30 ans dans la promotion immobilière

Ingénieur ESTP (Ecole Spéciale des Travaux Publics) promotion B82 diplômé du Centre des Hautes Études de la Construction et de l’ICH Marc GÉDOUX a démarré sa carrière à la Caisse des dépôts avant d’intégrer les Nouveaux Constructeurs puis Franco-Suisse.



En 2005, il prend la tête de la société Pierre Étoile, qui a depuis remporté de nombreuses récompenses, notamment en raison de son engagement et de son investissement en faveur de la construction environnementale.

Un mandat placé sous le signe de l’entraide entre professionnels…

Au cours des trois prochaines années, Marc GÉDOUX, en tant que Président du Pôle Habitat FFB Grand Paris, souhaite impulser une dynamique d’entraide entre professionnels et de mutualisation des idées et pratiques, pour contribuer à accompagner l’ensemble du secteur pendant cette période de forte tension.

« Malgré un contexte de crise, l’année 2024 laisse présager un déblocage du marché grâce notamment à l’amorce d’une stabilité ou même une légère baisse des taux bancaires » souligne Marc GÉDOUX.

… et du soutien au bailleur privé

Marc GÉDOUX compte également, au cours de son mandat, encourager, et voir, la création d’un réel statut de bailleur privé. « 57% des logements locatifs appartiennent à des particuliers, et seulement 2% à des investisseurs institutionnels. Il est donc urgent de soutenir concrètement les bailleurs privés, dans le neuf comme dans l’ancien, grâce à un système d’amortissement sur le bien et le coût des travaux. » ajoute Marc GÉDOUX.

Source : Pôle Habitat FFB