Vous êtes agent immobilier, entrepreneur ou professionnel du marketing ? Vous voulez améliorer votre visibilité dans les médias ? Ecoutez les conseils de Séverine Amate dans ce nouvel épisode de Mon Podcast Immo. Au micro d’Ariane Artinian, en direct du Congrès FNAIM, la fondatrice de l’agence Amate Réseaunance donne les clés d’une communication réussie. » La data permet d’être visible dans les médias », explique t-elle.

Une stratégie de relation presse et publique se construit

Séverine Amate a longtemps été à la tête des relations presse et publique du Groupe SeLoger. Elle a décidé de se lancer dans l’entreprenariat et a fondé l’agence Amate Réseaunance en juin dernier. Aujourd’hui, elle accompagne les réseaux de l’immobilier. « Une stratégie de relation presse et publique se construit et s’évalue, d’abord avec un audit et après on dessine, sur les 6 prochains mois, une stratégie. Et il ne faut pas hésiter à créer des opportunités de faire parler de la marque surtout quand il y a de la DATA. »

En cette période de crise, une bonne stratégie RP peut aider à propulser les agents immobiliers dans les médias. Attention, tout n’est pas bon à dire. L’idée est d’avoir du contenu, une récurrence de contenu pour solliciter les médias le plus fréquemment possible, soit sur des sujets d’actualité, soit sur des sujets qui sont un peu des fils conducteurs et que l’on retrouve au fil du temps, comme des baromètres.

Faut-il un minimum de DATA pour prendre la parole ?

La donnée brute ne vaut rien si elle n’est pas travaillée et justifiée par une méthodologie qui permette d’établir des faits et non des tendances. La fraîcheur est aussi un élément de différenciation et de crédibilité pour la marque. Plus les méthodologies sont claires et justifiées, plus elles donnent de la valeur à la marque qui les incarnent. « Il faut modeler la DATA sinon elle ne vaut rien, précise Séverine Amate. C’est l’expérience que j’ai acquise chez SeLoger. Les différentes marques du Groupe prenaient souvent la parole sur des enquêtes, qu’il s’agisse de DATA prix d’opinion.«

Tout est bon à dire dans les médias ?

Tout n’a pas le même impact en terme de reprises. Il est important de destiner les bons messages aux bonnes cibles. « Une stratégie RP efficace est celle qui se construit dans le temps et qui est validée par les médias les plus influents de chaque cible, professionnels et particuliers… Ceux qui sont influents en termes d’audience. »