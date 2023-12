Dans ce nouvel épisode de Mon Podcast Immo, Ariane Artinian reçoit Anne-Claude Poncet, responsable juridique chez Modelo (groupe Septeo), en direct d’Immo, congrès immobilier de la FNAIM à Paris, qui a eu lieu les 4 et 5 décembre 2023.

» Modelo est une solution de rédaction d’actes destinée aux agents immobiliers, aussi bien pour la transaction, c’est-à-dire la vente, la location, la gestion et l’activité de syndic. » , déclare Anne-Claude Poncet. « Partenaire des agences immobilières, Modelo est plébiscité par les agents immobiliers en matière de rédaction d’actes. »

La bibliothèque de 350 modèles d’actes

Grâce aupartenariat entre Modelo et la FNAIM, les agents immobiliers peuvent profiter de la bibliothèque FNAIM Légal by Modelo. « La bibliothèque la plus complète du marché avec 350 modèles d’actes à ce jour. », précise Anne-Claude Poncet.

La FNAIM Légal propose différents services et solutions. Elle permet aux agents immobiliers » de signer électroniquement leurs documents et d’envoyer des lettres recommandées électroniques. »

« Nous proposons également une solution de registres électroniques, registres des mandats, registres répertoires, reprend Anne-Claude Poncet. L’agent immobilier peut aussi commander des états de risque et pollution via notre partenaire Preventimmo. Il a accès au registre des vérifications LCBFT qui est un produit Modelo et qui permet d’effectuer les vérifications auxquelles l’agent immobilier est astreint dans le cadre de la réglementation Tracfin, qui impose à l’agent immobilier pour chaque opération en matière de vente, notamment, d’effectuer des vérifications aussi bien du côté vendeur que du côté acquéreur. »

Modelo réserve d’autres services pour 2024 avec notamment l’accès à des avis de valeur via Cityscan.

