« NEO, le logiciel qui permet aux agents immobiliers d’arrêter de multiplier les abonnements », Michaël Benchabat (MeilleursBiens)

Michaël Benchabat est l’invité d’Ariane Artinian dans Mon Podcast Immo, enregistré en direct du Congrès de la FNAIM. Le fondateur de MeilleursBiens évoque la dernière innovation : NEO.

Apporter des outils et optimiser les coûts

« NEO est notre solution qui permet aux conseillers immobiliers de bénéficier de toutes nos innovations et d’optimiser leurs coûts de fonctionnement. » NEO intègre une suite de logiciels et d’outils : estimation, transaction et de diffusion avec Chat GPT, de l’IA pour réaliser des home staging virtuels, de l’assistance administrative, de la formation …

L’esprit MeilleursBiens ? « Ce qui nous importe c’est d’apporter de véritables solutions innovantes pour permettre aux agents immobiliers de disposer des meilleures technologies et des meilleurs outils digitaux pour pouvoir se différentier sur le terrain mais également de leur proposer une offre juste et équitable. »

Bientôt à disposition de toutes les agences immobilières

NEO est accessible à partir de 189 €. NEO n’est pas seulement destiné aux mandataires du réseau mais aux agences immobilières classiques qui auraient assez de multiplier les abandonnements. Avec NEO, un agent immobilier a également accès à une boutique grâce à des partenariat, qui lui permettent à titre d’exemple, de trouver une solution pour accélérer les leads. « Tout est disposition à des prix intéressants. »

Actuellement, NEO est en test au sein du réseau et il sera bientôt ouvert à tout le marché des professionnels de l’immobilier. Michaël Benchabat espère déjà capter, courant 2024, quelques centaines d’agences. « Nous avons une vraie place à prendre avec cette offre qui est une solution tout en un, assez unique sur un certain nombre de points. »

Michaël Benchabat se réjouit de l’accueil réservé à NEO par les professionnels « Je suis heureux car ce qui nous anime c’est vraiment que les professionnels, qu’ils soient agents immobiliers ou mandataires, aient de bons outils à leur disposition et à des tarifs préférentiels. »