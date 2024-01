« Le Gouvernement ignore encore le Logement », Damien Hereng

La Fédération Française des Constructeurs de Maisons Individuelles (FFC) exprime une nouvelle fois sa profonde déception face à l’absence d’un ministère dédié au logement dans la composition du nouveau Gouvernement.

Le logement représente un enjeu majeur pour les Français et un secteur clé de l’économie nationale, qui mérite une attention particulière et un leadership dédié au sein du cabinet ministériel ! Encore une fois, le Gouvernement marque son mépris face à la crise que traverse ce secteur, que vivent les Français. »

Un signal alarmant pour le secteur en pleine crise

Les défis complexes du logement en France et d’accès à la propriété, notamment en matière de construction de maisons individuelles, sont systématiquement niés dans les décisions politiques récentes.

L’absence d’un ministère dédié est un signal alarmant pour le secteur et pour les millions de Français qui rêvent d’un chez-soi. Sans une stratégie gouvernementale claire et cohérente, la crise du logement continuera de s’aggraver, écartant encore plus les citoyens de la réalisation de leurs aspirations à la propriété.

Nous sommes et restons un interlocuteur engagé et constructif et nous continuerons à promouvoir activement la vitalité de notre secteur, en ces temps économiques instables. Les périodes de crise demandent des mesures audacieuses, et nous serons présents pour assurer que les enjeux du logement et de la maison individuelle si chère aux Français restent une priorité absolue.