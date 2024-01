Immobilier : Une 1ère acquisition pour la SCPI Alta Convictions

Altarea Investment Managers, nouvelle société de gestion et filiale du groupe Altarea, annonce la première acquisition pour le compte de sa SCPI Alta Convictions auprès du Groupe Villa. L’actif est un commerce alimentaire exploité par Franprix.

Au rez-de-chaussée d’un immeuble mixte ayant profité d’une reconversion du bâtiment historique suite au départ de l’ancienne imprimerie du « Parisien Libéré », le commerce bénéficie des flux naturels importants du quartier ainsi que des flux des usagers de l’actif, désormais transformé en bureaux, salle de spectacle, espaces de restauration et parking public.

Le locataire est une enseigne alimentaire de 1er plan présent depuis plus de 30 ans sur site, idéalement situé dans le 10e arrondissement de Paris, rue des Petites Ecuries, au cœur d’un quartier mixte et vivant, et ayant réaffirmé son implantation dans le quartier en renouvelant son bail récemment. Son activité répond aux besoins essentiels des habitants : un commerce de proximité ouvert avec une forte amplitude horaire.

Un profil patrimonial avantageux

L’actif affiche un profil patrimonial avec une taille raisonnable et un emplacement central qui le rendent très liquide dans le marché une sobriété énergétique en ligne avec les nouvelles attentes environnementales et un potentiel de transformation de l’usage des locaux identifié par nos équipes, en cas de départ du

locataire.

La SCPI Alta Convictions a acquis l’actif auprès du Groupe Villa, conseillé par l’étude Roc Notaires, et a été elle-même conseillée par l’étude Allez & Associés, et les sociétés Lime Capital et Ikory Project Services.

« Cette acquisition s’inscrit dans un marché immobilier qui connaît désormais des ajustements de prix significatifs. Les valeurs métriques raisonnables de cet investissement reflètent cette nouvelle donne immobilière et offre un rendement difficile à atteindre il y a encore quelques trimestres sur cette localisation. Cette opportunité conforte l’objectif de distribution de 6% de la SCPI Alta Convictions et sa stratégie d’investir le nouveau cycle immobilier« , explique Grégoire de Courson, en charge des investissements pour Altarea IM.

Source : Altarea IM