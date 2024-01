Immobilier Sud-Ouest : Les villes moyennes ont boosté le marché en 2023

Dans un contexte de durcissement des conditions d’accès au crédit immobilier, de forte hausse des taux ou encore d’inflation marquée, 2023 a été une année de forte contraction du marché de la transaction dans l’ancien avec une baisse des ventes estimée à près de 20% au niveau national.

Cependant les prix/m² se maintiennent sur l’année (+3.4% vs 2022) et le sud-ouest semble suivre la tendance. En réalité, les villes moyennes de la région boostent le marché. Décryptage avec l’Observatoire Guy Hoquet 2023.

Un marché immobilier dans le Sud-Ouest à 2 vitesses

Au global, les prix/m² dans le sud-ouest ont suivi la tendance de l’ensemble du territoire en 2023 : la majorité des grandes villes marquent le pas. Par exemple, Bordeaux se stabilise à -0,2% en 1 an et Toulouse reste à la hausse mais enregistre un ralentissement avec +1,7%. en 1 an.

Un deuxième marché se distingue : celui des villes moyennes. Une majeure partie d’entre elles continue de voir leurs prix progresser, confirmant leur attractivité auprès des Français. Par exemple, Limoges affiche une hausse de +5,7%, La Rochelle +4,6% et Pau à +3,9%.

Le Littoral Atlantique à la côte

Les villes côtières du sud-ouest restent les plus onéreuses avec un podium occupé par le trio Biarritz-Bordeaux-La Rochelle. Les 3 villes se placent dans le Top 10 des prix/m² les plus élevés du territoire, sur la base des villes étudiées dans l’Observatoire GH (hors Paris).

« Les villes moyennes du sud-ouest connaissent une hausse de la demande et donc des prix, stimulée par le télétravail et la recherche de logements plus abordables. Elles ont gagné en attractivité auprès des Français parce qu’elles offrent un équilibre qui leur semble idéal entre qualité de vie et accessibilité des services. Comparativement aux grandes villes, elles offrent des prix immobiliers plus accessibles, attirant ainsi une population plus large, notamment des primo-accédants et des familles cherchant un meilleur rapport qualité-prix », analyse Stéphane Fritz, président de Guy Hoquet l’Immobilier.

Pour une maison dans le sud-ouest, le budget varie de 27 000€ à 500 000€ !

Le marché immobilier du sud-ouest permet donc de devenir propriétaire d’une maison pour des budgets variés : parmi les villes les plus économiques, Brive et Niort se détachent avec un budget moyen inférieur à 300 000€. A l’inverse, il faut prévoir plus de 800 000€ à Bordeaux et 1,5M€ en moyenne à Biarritz.

Pour un appartement, l’enveloppe budgétaire est inférieure : 300 000 € à La Rochelle, 350 000 € à Bordeaux et plus de 600 000 € à Biarritz en moyenne.

Un impact direct sur le pouvoir d’achat immobilier des acquéreurs

La hausse brutale des crédits immobiliers et l’inflation ont contraint le pouvoir d’achat immobilier des Français, impactant directement la superficie qu’ils pouvaient espérer sur la majorité des villes étudiées.

Pour autant, avec un budget moyen de 200 000 €, les acquéreurs ont un large choix dans le sud-ouest : de 20 m² à Biarritz, à près de 100 m² à Niort, Limoges ou Brive. C’est en privilégiant l’intérieur des terres qu’ils bénéficient de plus d’espace.

Source : Observatoire GH