ALTAREA remporte le Prix de l’entreprise citoyenne cotée en bourse avec son projet Issy Cœur de Ville

Le Prix de l’entreprise citoyenne cotée en bourse, organisé par EasyBourse, filiale de la Banque Postale, vise à éveiller les consciences sur des initiatives audacieuses, structurantes, impactantes et durables destinées à être déployées dans les entreprises autour de trois thématiques majeures : la transition énergétique, l’inclusion sociale, et le développement territorial.

Pour cette deuxième édition, présidée par Adrienne Horel Pagès, directrice de l’engagement citoyen de La Banque Postale et par Yves Rakotomalala, Président d’EasyBourse, le jury* a choisi de récompenser Altarea pour son engagement concret en matière de RSE.

Le projet Issy Cœur de Ville d’Altarea en collaboration avec la Ville d’Issy-les-Moulineaux cité en exemple

A l’honneur, Issy Cœur de Ville, un quartier exemplaire conçu et développé par Altarea en collaboration avec la Ville d’Issy-les-Moulineaux et l’architecte Denis Valode. Ce nouveau quartier, livré en octobre 2022, est l’illustration de la ville du quart d’heure, bas carbone, inclusive, durable et agréable à vivre. Il est composé de 600 logements, de plus de 100 000 m² de bureaux à énergie positive, d’une trentaine de commerces et restaurants en pied d’immeuble, d’une école, d’une crèche, d’une salle polyvalente, d’un cinéma, d’une résidence senior et d’un tiers-lieu.

Pour chauffer et rafraichir l’ensemble des bâtiments, Altarea a choisi une solution géothermique innovante qui permet d’alimenter le quartier à 73% en énergies renouvelables et de réduire par 2 ses émissions de CO2.

Issy Cœur de Ville bénéficie de labels d’excellence

Outre la géothermie et la mise en place de panneaux photovoltaïques, Altarea a choisi de faire de ce nouveau quartier un exemple de densité heureuse et de bien-être en ville. Pour lutter contre les îlots de chaleur et recréer de la nature en ville, une forêt urbaine de 7000 m², véritable poumon urbain, a été plantée. Issy Cœur de Ville bénéficie de labels d’excellence : HQE bâtiment tertiaires niveau « exceptionnel », BREEAM niveau « excellent », Well Community niveau « Silver », BEPOS (bâtiment à Energie Positive) et BiodiverCity.

* Partenaires Membres du Jury : La Banque Postale, BPiFrance, CDP, Euronext, EthiFinance, Finance Innovation, Finance for Tomorrow, F2ic, Kedge Business School, LBP AM, Observatoire de l’immatériel, ORSE, Sustainalytics