Ariane Artinian reçoit Vanessa Benedic pour ce nouvel épisode de Mon Podcast Immo.

La CEO évoque le repositionnement de l’entreprise rachetée il y a 18 mois. « On a beaucoup travaillé avec l’équipe , explique t-elle. On a repositionné notre business model. On continue à faire de l’achat revente – on est Game changer sur ce marché, on y croit dur comme fer. Mais on fait également de l’activité immobilière traditionnelle« .

La nouvelle stratégie semble emporter l’adhésion des partenaires financiers : « C’est auprès de nos partenaires bancaires que nous venons de lever 4 millions d’euros« , ajoute t-elle.

Écrire une nouvelle page de l’histoire d’homeloop

Sa feuille de route ? Développer l’entreprise, investir dans le marketing digital, s’ouvrir à de nouveaux territoires et recruter de nouveaux collaborateurs.

« On a ouvert différentes villes ces dernières semaines : Nice, Megève, Toulouse, Marseille, La Rochelle, Aix-en-Provence, Bandol… et ce n’est que le début« , s’enthousiasme t-elle.

homeloop, une solution innovante pour le bien de tous

« Notre offre est unique, reprend la dirigeante. Nous somme les seuls à proposer aux propriétaires de racheter leurs biens instantanément s’ils le souhaitent. On aide les gens, et ça fait du bien« .

A l’heure où nombre d’entre eux se retrouvent en difficulté en fin de crédit relais, l’achat en 48h sans délai de rétractation ni condition suspensive a de quoi séduire aux vendeurs en difficulté les plus pressés.

Et faciliter le recrutement de commerciaux chez homeloop. « On est les seuls sur le marché à leur proposer aux commerciaux de pouvoir acheter les biens de leurs clients. Ils ne sont pas seulement agent immobilier, ils sont aussi acquéreurs potentiels« .

Interrogée sur l’avenir de l’immobilier, Vanessa reconnaît les défis à venir, tout en restant optimiste. « 2024 va certainement être compliqué… Mais il faut être bon, il faut travailler, il faut s’adapter », conclut-elle.