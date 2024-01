A l’heure où de nombreuses entreprises, et notamment des start-up, sont dans la tourmente et où le secteur immobilier entame un cycle baissier, homeloop annonce une levée de fonds 4 millions d’euros.

Après quelques turbulences à l’été 2022, les voyants sont désormais au vert pour la start-up qui fait partie du groupe lorrain Benedic depuis septembre 2022.

“Dès mon arrivée à la tête d’homeloop mon objectif était clair : il fallait remonter l’entreprise et assurer sa pérennité au plus vite, explique Vanecca Benedic CEO d’homeloop. Ces conditions étant désormais remplies, nous pouvons nous tourner vers l’avenir et imaginer le développement de la marque ».

homeloop restant détenue à 100% par Vanessa et Thierry Benedic, Président du groupe Benedic, la levée de fonds 4 millions provient de partenaires bancaires qui financent personnellement Vanessa et Thierry Benedic.

« Je suis ravie de constater une nouvelle fois que les banques nous font confiance et croient

en homeloop autant que nous. Notre service est profondément différenciant et vient combler

un besoin de rapidité et de clarté dans le processus traditionnel de l’achat immobilier, que nos

clients expriment au quotidien.”, constate la CEO d’homeloop.

Après avoir donné un coup de modernité à sa charte graphique, logo compris !, et apposé une signature “L’immobilier sans détour”, homeloop est désormais fin prêt pour attaquer une nouvelle étape de son histoire : celle du développement.

“En seulement quelques semaines, nous avons accueilli une dizaine de nouveaux collaborateurs, professionnels de terrain, nous permettant de renforcer notre présence sur nos territoires historiques mais aussi d’en ouvrir de nouveaux. Ainsi, nous sommes désormais présents sur La Rochelle, Nice, Toulouse et Bandol !” Et ce n’est pas fini : la start-up entend bien ouvrir de nouveaux territoires au cours de cette année.…