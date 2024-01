Immobilier/(Bilan Groupe Mercure) : En 2023, le marché des biens patrimoniaux a bien résisté

Le groupe Mercure Forbes Global Properties, spécialiste de l’immobilier de prestige et de caractère depuis 88 ans, clôture l’année 2023 avec des résultats équilibrés sur son marché historique patrimonial, malgré un contexte macro-économique et géopolitique complexe.

Un bilan stable en 2023 malgré les contraintes du marché

En 2023, Mercure Forbes Global Properties a réalisé 260 transactions de biens d’excellence, dont une majorité en milieu rural. Les ventes en zone urbaine, bien que ralenties, ont affiché un prix moyen élevé, témoignant de la qualité exceptionnelle des biens. La présence constante de clients internationaux souligne l’attractivité continue du marché français.

Les résultats de 2023 démontrent la pérennité de ce marché de bien patrimonial exceptionnel en rural avec un total de 154 transactions pour 106 en zone urbaine (ville intramuros + 10 km). Le marché du très beau patrimonial rural progresse de 8%, tandis que la ville a connu une contraction de 30%. Dans le détail, les belles propriétés en milieu rural affichent un prix moyen de 845 000 €, et celles en zone urbaine atteignent 935 000 € (hors ventes exceptionnelles).

Les prix ont connu une légère baisse, de 2% pour les belles propriétés rurales avec peu de négociation sur les biens proposés et estimés au prix, contre en moyenne 5% pour la ville. La durée moyenne de commercialisation a légèrement augmenté mais pas significativement avec un temps de 10 mois en milieu rural contre 4 mois en ville

Les châteaux représentant 40% des transactions

La répartition de la typologie des propriétés vendues témoigne de la diversité du portefeuille de Mercure Forbes Global Properties, avec les châteaux représentant 40% des transactions, suivis des maisons de ville (21%), des appartements (20%), des maisons de caractère (15%), et des hôtels particuliers (5%). La sélection de biens d’excellence proposée par Mercure Forbes Global Properties est fondée sur l’emplacement, l’histoire, l’architecture ou encore la beauté qui fait de chacun son unicité.

Les ventes des belles propriétés patrimoniales ont représenté 59% du chiffre d’affaires du groupe Mercure Forbes Global Properties soulignant sa résilience et son expertise sur ce segment de marché. La clientèle étrangère, toujours présente, a représenté 10% des transactions des belles propriétés rurales et 18% en ville, avec une moyenne de 17% pour l’ensemble des ventes du groupe. Les acquéreurs d’Europe du nord et du continent nord-américain restent très présents et acheteurs de par l’attrait patrimonial que représente le bâti français, cet art de vivre à la française…

Pour les acquéreurs français qui restent très majoritaires et qui depuis la crise du covid 19 gardent un vif intérêt pour les belles pierres et le patrimoine français, l’âge moyen des acquéreurs présente des variations. 49 ans pour les hommes et 46 ans pour les femmes en milieu urbain, tandis qu’en milieu rural, il s’établit à 54 ans pour les hommes et 50 ans pour les femmes.

On note que les projets d’acquisition ont été : en milieu rural une résidence principale pour 53%, une résidence secondaire pour 40,5% et 6,5% pour une finalité commerciale. En milieu urbain, 82% étaient des résidences principales, 14% des résidences secondaires et 5% des investissements.

Stabilité et reprise fin 2024 d’un marché immobilier d’excellence patrimonial résilient

Dans un contexte de marché immobilier fluctuant, Mercure Forbes Global Properties affiche un optimisme mesuré pour l’année 2024. Malgré des prévisions faisant état d’une légère régression des prix immobiliers, estimée à 4-5% dès février 2024, et une modification des taux de crédit, le groupe maintient une perspective positive. Le marché actuel favorise les acquéreurs plutôt que les vendeurs. Les premiers adoptent une attitude attentiste, voire opportuniste face aux seconds.

L’inflation, attendue à un taux de 3,5% à 4% sur un an, joue un rôle clé dans le paysage macroéconomique actuel. Des défis tels que la « greenflation » et les conditions d’accès au crédit sont abordés par le groupe avec une prudence de mise. Mercure Forbes Global Properties envisage une période de stabilité pour le premier semestre de 2024, suivie d’une reprise graduelle.

En tirant parti d’une connaissance approfondie du marché immobilier de biens de prestige de caractère et de ses spécificités, Mercure Forbes Global Properties continue de proposer son expertise à une clientèle aussi bien nationale qu’internationale, passionnée par le patrimoine bâti français. Notre réseau d’experts et notre portefeuille diversifié de biens d’exception nous permettent d’envisager l’année 2024 avec confiance et ambition.

Olivier de Chabot, directeur général de Mercure Forbes Global Properties, souligne les enjeux de 2024 : « Cette année représente une période de transition, avec des défis fiscaux et inflationnistes impactant la confiance des investisseurs. Les augmentations significatives de certaines taxes immobilières constituent une préoccupation majeure pour les acteurs du secteur. Cependant, en dépit de ces obstacles, la France continue d’attirer les investisseurs internationaux, séduits par son cadre de vie et sa stabilité économique.»

Dans le contexte de la transition énergétique, les nouvelles obligations (DPE) et les coûts potentiels de celles-ci inquiètent. Bien que l’accès au crédit soit actuellement complexe, une détente est envisagée d’ici mai 2024, avec la baisse des prix et la nécessité pour les banques de maintenir leur activité de prêt.

Vers une reprise progressive de l’activité en 2025

Dans les grandes lignes, les experts du groupe anticipent un marché baissier au premier semestre, un marché francilien impacté par les Jeux Olympiques et Paralympiques entre juin et septembre, et une stabilité au deuxième semestre avec des volumes équivalents à 2018.

Concernant Mercure Forbes Global Properties, les prévisions pour le premier semestre indiquent une stabilité, avec des signaux faibles de frémissement. Sur le marché du château et de la propriété de caractère qui n’a pas connu les fortes hausses de ces dernières années, une activité persistante est constatée, et une reprise mesurée est anticipée pour 2025. Un optimisme prudent se dessine pour le mois d’octobre, marqué par la convergence attendue de la baisse des prix, des taux et de l’inflation, contribuant ainsi à rééquilibrer l’offre et la demande.

Au final, après une année stable, Mercure Forbes Global Properties envisage une reprise progressive en 2025, confirmant ainsi la résilience du marché de l’immobilier de prestige et de caractère face aux défis économiques et géopolitiques.