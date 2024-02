Parking : Yespark lance Yespark+ pour les stationnements adaptés aux voitures de luxe

Le stationnement en voirie se complique dans toutes les grandes villes de France pour des raisons écologiques et afin de décongestionner l’espace urbain.

De plus en plus coûteuses, les places se raréfient : 100 000 places supprimées en voirie en France entre 2020 et 2026 alors que déjà 30% du trafic urbain est induit par la recherche de stationnement.

Un service haut de gamme

Depuis 10 ans, Yespark développe des solutions pour lutter contre la vacance des places de stationnement grâce à la mise en location de ces places auprès des abonnés, particuliers et professionnels, afin de résoudre leurs problématiques de stationnement.

Fort de son savoir-faire et pour répondre à une clientèle souhaitant un service sur mesure, Yespark a développé il y a quelques mois, une offre de parking haut de gamme pour répondre à toutes les exigences de ses abonnés.

En plus des services habituels (un large choix de places, l’ouverture 100% digitalisée, service client disponible 7J/J), l’offre Yespark+ donne accès à des services additionnels à la demande, comme l’installation sur demande d’une borne de recharge 7,4 kw adaptée aux véhicules électriques haut de gamme, un service de nettoyage et une conciergerie haut de gamme

Offre de parkings spacieux et des emplacements spécifiques

La solution offre aussi des parkings spacieux, triés sur le volet avec des espaces manœuvrables pour faciliter et réduire le risque d’endommagement des carrosseries ainsi que des places larges avec une hauteur supérieure à 2,5m. Les places proposées dans la sélection de Yespark + sont plus larges que la moyenne des parkings des grandes villes.

Les parkings sélectionnés profitent d’emplacements d’exception dans les arrondissements parisiens et les quartiers les plus prisés des grandes villes françaises : Matignon, Vendôme, Notre-Dame de Lorette, George V, Arc de Triomphe.

Des parkings sécurisés

Enfin, Yespark+ offre une sécurité optimale grâce à de la vidéo surveillance à 360° 7j/7 24h/24. Yespark peut également suivre les flux des véhicules et piétons grâce à une technologie de pointe associée aux objets connectés installés dans les parkings. L’ouverture des portes est également équipée d’un système unique de cryptage via un dispositif d’IoT afin de sécuriser les accès.

A quelques mois des Jeux Olympiques, Yespark s’organise pour répondre à la future forte demande de stationnement à Paris et Ile de France aux abords des principaux sites concernés par l’événement et ce, pour tous types de véhicules. Yespark s’engage ainsi à faciliter la mobilité urbaine et à relever les défis du stationnement de manière innovante et impactante.

Source : Yespark