Saint-Valentin : Les meilleures rues pour trouver l’amour à Paris, Lyon et Lille

Vous cherchez l’âme soeur ? Happn et SeLoger ont établi le top 3 des rues qui comptent le plus de cœurs à prendre dans trois grandes villes françaises : Paris, Lyon et Lille.

Qui n’a jamais rêvé de rencontrer l’amour au coin de sa rue ? Encore faut-il savoir dans quel quartier habiter… Avis aux Parisien(ne)s, aux Lyonnai(se)s et aux Lillois(e)s : grâce aux croisements de données de happn, l’application de rencontre française la plus téléchargée au monde et de SeLoger, il est maintenant possible de savoir où emménager pour trouver l’amour au pas de sa porte.

Alors que plus de la moitié des utilisateur(rice)s d’happn aimeraient connaître le quartier idéal pour rencontrer l’amour et que 20% seraient prêt(e)s à s’y installer, happn et SeLoger ont établi le top 3 des rues qui comptent le plus de cœurs à prendre dans trois grandes villes françaises : Paris, Lyon et Lille.

Comment ? A l’occasion de la Saint-Valentin, SeLoger a déterminé le classement des rues qui comptent le plus de studios, logement traditionnellement dédié aux “solos”, et happn, les rues dans lesquelles les célibataires Crushent le plus.

Trouver l’amour dans la ville lumière

Pour les célibataires créatif(ve)s, le lieu idéal pour rencontrer l’amour se trouve dans le vibrant 4e arrondissement. L’Avenue Victoria, avec ses petits cafés et ses boutiques pittoresques, offre une ambiance artistique propice aux rencontres romantiques.

Nichée au cœur des Batignolles, la Rue Cardinet, représente un endroit parfait pour les célibataires à la recherche d’une relation sincère et stable. Cette rue tranquille et résidentielle qui cumule un grand nombre de studios, offre un cadre idéal pour de futures rencontres amoureuses.

Pour les célibataires curieux, la Rue Pajol est l’endroit parfait pour trouver l’amour. Véritable melting-pot culturel, cette rue profite d’un grand nombre de T1, d’une atmosphère décontractée et animée où les nombreux bars et brunchs sont propices aux rendez-vous amoureux.

Crusher sur un voisin dans la ville de la gastronomie

Il semble que le quartier Yves Fargues et plus particulièrement la Rue Crepet, avec la présence de nombreux logements de petite taille et de multiples espaces verts, soit un endroit de choix pour trouver sa moitié.

Agréable pour les célibataires lyonnais en quête d’une vie sociale enrichissante, la Rue de L’Abondance est propice aux rencontres et à l’épanouissement des relations, notamment grâce à ses cafés charmants, ses commerces animés, son ambiance conviviale et son grand nombre de T1.

Avec son ambiance dynamique et citadine, le Cours Lafayette, dans le quartier de la Part-Dieu à Lyon, pourrait être un lieu de prédilection pour les célibataires. Les événements culturels et la présence de nombreux studios en font un quartier où pourrait se créer de belles histoires d’amour.

Avoir un coup de foudre dans la capitale des Flandres

Pour les célibataires fêtard(e)s, emménager dans la Rue Solférino permettra certainement de rencontrer son âme sœur autour d’une pinte de bière. Cela promet des rencontres riches en festivités.

La Rue Mourmant et son ambiance chaleureuse, située à proximité d’un des axes principaux de la ville, en fait le lieu idéal pour les célibataires en quête de nouvelles rencontres du fait de son grand nombre de studios.

Avec son charme imparable, la Rue du Magasin, dans le vieux Lille, est le lieu idéal pour les célibataires à la recherche du grand amour. Avec ses petites boutiques, ses cafés authentiques, son atmosphère animée et son grand nombre de T1, cette rue attire des célibataires authentiques.

Les célibataires et les Crushs de quartier

À l’occasion de ce partenariat inédit, happn a mené un sondage auprès de ses utilisateurs, révélant que 43 % des participants avouent avoir déjà eu un coup de cœur, déclaré ou non, pour un voisin ou une voisine, tandis que 36 % ont avoué avoir ressenti un Crush envers une commerçante du quartier.

De plus, ¼ des répondants estime vivre dans un quartier propice aux rencontres, doté de multiples endroits animés. Une véritable ode à la romance urbaine qui se dessine à chaque coin de rue.