Une réhabilitation thermique globale des bâtiments …

En janvier 2021, les travaux de réhabilitation de l’ensemble Prunier Hardy à Bagneux (224 logements construits en 1965), ont été engagés avec pour objectifs d’améliorer les conditions de vie des locataires notamment en renforçant la performance énergétique des bâtiments. Pas moins de 8 040 000 euros ont été investis.

Pour être efficace, l’opération a engagé la rénovation des bâtiments eux-mêmes (remplacement des menuiseries, isolation des façades…), des parties communes (rénovation des ascenseurs et cages d’escalier, création d’une rampe PMR, cloisonnement des circulations des caves …) et bien sûr des logements eux-mêmes (réfection des pièces humides, remplacement des portes palières.)

L’ensemble de ces travaux a permis de passer de l’étiquette D à B et d’obtenir le label HPE Rénovation.

En réduisant ainsi les besoins énergétiques des logements et donc, les émissions de gaz à effet de serre, l’objectif pour Seqens est de faire baisser à termes les charges de ses locataires et d’œuvrer durablement en faveur d’un environnement plus durable et écologique. Cela a été permis, notamment, grâce au raccordement des résidences au réseau de chaleur urbain.

…. complétée par des travaux de résidentialisation d’envergure

Dans le prolongement de la réhabilitation du bâti, un vaste programme de résidentialisation a été livré en septembre dernier, pour un montant de 3 088 073 euros. L’aménagement a été conçu par le cabinet d’architectes Cuadra et réalisé par l’entreprise EKSIO.

L’objectif est d’améliorer le cadre de vie des résidents, et comprend pour cela plusieurs leviers.

Développer les espaces verts et préserver la biodiversité, créer des aires de jeux à destination des familles, proposer une offre sportive accessible à tous (création d’un terrain multisport football et basketball) maintenir une offre de stationnement suffisante et désimperméabiliser les sols, refaire les voiries en enrobé, mais aussi renforcer la sécurité de la résidence (pose de caméras de vidéosurveillance sur les façades), ont dicté la mise en œuvre de ce programme d’envergure.

En complément, dans le cadre du déploiement d’outils innovants et durables chers à Seqens, des Bornes d’Appui Volontaires (BAV) ont été mises en place, permettant d’améliorer la collecte des ordures ménagères, d’améliorer l’hygiène au sein des immeubles grâce à un dispositif facile d’accès et enterré.

« Pouvoir offrir aux locataires de notre parc un cadre de vie agréable et un logement aux dernières normes environnementales, moins énergivore, est une réelle satisfaction. Les opérations successives de réhabilitation et résidentialisation des résidences de Prunier Hardy à Bagneux est en cela exemplaire et je salue l’engagement des équipes pour répondre aux objectifs de notre plan Climat » précise Stéphane DAUPHIN, Directeur général de Seqens.

Source : Seqens