Copropriété : Les charges liées au chauffage font un bond entre 2022 et 2023

Les charges ont augmenté de 9,7% entre 2022 et 2023 pour les copropriétés en chauffage individuel et de 14% pour les copropriétés en chauffage collectif.



Matera, acteur de gestion de copropriété en France, dévoile la première édition de son baromètre des charges de copropriété. Basé sur un échantillon de 3 129 copropriétés clientes, soit 37 804 lots, le baromètre étudie l’évolution des charges de copropriété de ses clients au cours des dernières années autour de 3 axes principaux : le type de chauffage des copropriétés (chauffage individuel et collectif), la taille des copropriétés et leur zone géographique.

En effet, pour des raisons de fiabilité des données, Matera a fait le choix de distinguer les copropriétés au chauffage individuel, qui représentent environ 85% des copropriétés de l’échantillon, et les copropriétés au chauffage collectif.

Et ce qu’on peut dire, c’est que l’inflation n’a pas échappé aux copropriétés puisque les charges des copropriétés en chauffage individuel ont augmenté de 9,7% en 2023 par rapport à l’année 2022, soit une augmentation moyenne de 75€ par lot. Ce chiffre atteint les 14% pour les copropriétés en chauffage collectif, soit une augmentation moyenne de 275€ par lot.

L’inflation sur les charges de copropriétés a touché toutes les tailles de copropriétés :

+10,6% entre 2022 et 2023 pour les copropriétés de 2 à 10 lots en chauffage individuel ;

+14,4% pour les copropriétés entre 11 et 49 lots en chauffage individuel ;

+23,5% pour les copropriétés de 2 à 10 lots en chauffage collectif ;

+14,2% pour les copropriétés de 11 à 49 lots en chauffage collectif.

Hausse des charges de copropriété : Quels sont les postes de dépenses les plus touchés ?

La première édition du baromètre des charges de copropriété Matera révèle également que certains postes de dépenses ont plus augmenté que d’autres. Pour des raisons de représentativité de l’échantillon, l’analyse des augmentations par poste de dépense porte sur les copropriétés du parc Matera en chauffage individuel uniquement.

Trois postes de dépenses se distinguent avec de fortes augmentations entre 2022 et 2023. C’est le poste de maintenance, soit les travaux d’entretien, qui a le plus augmenté, avec une hausse conséquente de 19% entre 2022 et 2023. L’électricité et l’assurance suivent de près, avec des augmentations respectives de 16% et 14%.

De son côté, Matera met tout en œuvre pour aider les copropriétés à retrouver du pouvoir d’achat et à faire baisser leurs charges malgré le contexte inflationniste.

“Pour contrôler la hausse des charges de copropriété, nous avons mis en place différentes choses. Nous aidons les copropriétaires à renégocier tous leurs contrats fournisseurs afin d’obtenir le meilleur rapport qualité-prix. Nous proposons également une assurance multirisques immeuble 15 à 20% moins chère que le contrat actuel de la copropriété pour permettre aux copropriétaires de retrouver du pouvoir d’achat malgré la période difficile”, commente Raphaël Di Meglio, Président de Matera.

Les chiffres à retenir