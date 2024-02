Immobilier : Qui sont les acheteurs qui font appel à un chasseur immobilier ?

La recherche, une étape essentielle dans un projet immobilier. Certains décident de s’y atteler seuls, d’autres font appel à un chasseur immobilier. Qui sont ces acheteurs ?

Le portrait-robot des acquéreurs ayant fait appel à Mon Chasseur Immo en 2023 est presque similaire à celui de 2022. Ce sont principalement des jeunes, entre trente et quarante ans, qui investissent seuls. Mais En 2023, il y a on constate quand même une différence : leur budget. « La hausse des taux courant 2023, conjuguée à une baisse très faible des prix, a contraint nos acquéreurs à réduire le budget alloué à leur acquisition. En moyenne, au niveau national, ce sont 15 000 € en moins », souligne Frédéric Bourelly, président de Mon Chasseur Immo.

Une majorité de célibataires, pour des budgets en baisse

Sans surprise, les acquéreurs qui font appel aux services de Mon Chasseur Immo cherchent majoritairement à acquérir leur résidence principale (67% en 2023). Viennent ensuite les investissements locatifs (23%), puis, en troisième position, les résidences secondaires.

Selon l’analyse des données de Mon Chasseur Immo les acquéreurs achètent de plus en plus souvent seuls : les acquéreurs « solo » représentaient 57% des clients du réseau en 2023, contre 55% en 2022.

Comme en 2022, la majorité des acquéreurs de 2023 a entre 30 et 40 ans (35%, versus 36% en 2022). En revanche, la tranche d’âge 40-50 ans a été moins présente sur le marché : elle représentait seulement 18% de la clientèle en 2023 contre 23% un an plus tôt.

« La typologie sociale de nos acquéreurs accompagne les évolutions démographiques du pays. Avec des acquéreurs célibataires et jeunes, il est donc normal de voir, dans une période de taux de crédit en hausse, le budget moyen se restreindre. Il est passé de 315 000 € en moyenne en 2022 à 300 000 € l’an passé », ajoute Frédéric Bourelly.

Les appartements restent plébiscités : 63% des acquisitions en 2023 concernaient un logement collectif (65% en 2022).

En Ile-de-France et PACA, la part d’acquéreurs en couple est la plus faible

Au-delà de ces moyennes nationales, il existe néanmoins des spécificités locales. Ainsi, ce sont dans les régions Ile-de-France et PACA que la part d’acquéreurs en couple est la plus faible. Sur la première, les couples ne représentaient plus que 35% des clients de Mon Chasseur Immo (contre 41% en 2022) et sur la seconde, ils sont passés de 43% en 2022 à 29% en 2023. A l’inverse, dans le Sud-Ouest, regroupant Bordeaux et Toulouse, les couples ont été majoritaires (51%) en 2023.

En Rhône-Alpes, le budget moyen augmente

La région Rhône-Alpes fait figure d’exception, c’est la seule qui ait vu le budget moyen augmenter entre 2022 et 2023, passant de 320 000 € à 330 000 €. Cette évolution provient principalement d’un changement de la clientèle entre ces deux dernières années. En effet en 2022, la clientèle de Mon Chasseur Immo avait en majorité moins de 40 ans (54%), ce chiffre est tombé à 48% en 2023 alors que, dans le même temps, la part des « 60 ans et + » doublait, progressant de 10% à 19%.

Dans le Nord-Ouest et dans le Sud-Ouest, les acheteurs recherchent des maisons

Enfin, dans le Nord-Ouest (Normandie, Bretagne et Pays de la Loire) et dans le Sud-Ouest, la part des recherches de maisons est plus élevée que dans le reste du territoire. Elle représentait respectivement 44% et 43% des acquisitions chez Mon Chasseur Immo. D’ailleurs dans le Sud-Ouest, sur la période, la recherche de résidences secondaires a grimpé de 3% à 11%. A l’inverse, en PACA, elle s’est tassée, chutant de 18% à 13% entre 2022 et 2023.

« La disparité des profils qui font appel à nos services 100 % dédiés aux acheteurs immobiliers démontre notre capacité à intervenir sur l’ensemble des marchés et à répondre à l’ensemble des besoins et attentes de nos clients, grâce à l’expertise et l’accompagnement de nos chasseurs experts. Dans un marché immobilier en pleine mutation pour l’année 2024, avec la baisse des taux et des prix, la flexibilité et la proximité assurées par notre offre répondent à la complexité actuelle d’un achat immobilier », conclut Frédéric Bourelly.