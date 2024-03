Ariane Artinian reçoit Rémi Goleger, Directeur Associé chez CORSALIS, promoteur immobilier spécialisé dans la Logistique urbaine, dans Mon Podcast Immo.

« CORSALIS est un opérateur immobilier dont l’activité principale est de développer et de concevoir des solutions immobilières en tissus urbain dense, en centre ville, ces bâtiments ayant vocation à abriter des activités liés à la distribution urbaine, de proximité, via une mobilité douce. »

Toutes les villes actuellement avec des rythmes et des niveaux d’ambition différents réfléchissent à la manière de réorganiser les flux de marchandises qui entrent et qui sortent chaque jour.

Une logistique du dernier kilomètre ? Non, du dernier mètre !

« Dans ce cadre-là, la logistique urbaine, donc les solutions immobilières que l’on développe contribue à organiser ces flux pour permettre de massifier ceux qui entrent le plus à l’extérieur possible de la ville et en maillant les centres-villes de petits espaces de distribution pour livrer ensuite les clients finaux avec des modes de transport plus adaptés à l’urbanisation actuelle, une urbanisation apaisée en centre-ville, telle qu’on la rêve depuis le Covid. », explique Rémi Goleger.

Et de poursuivre : « On peut parler de logistique du dernier mètre. Il y a deux manières de développer des sites de logistique urbaine : soit des grands projets de réaménagement et de promotion immobilière qui prennent beaucoup de temps à mettre en œuvre soit la reconversion de bâtiments vacants dans les centres ville.«

La feuille de route : acheter des surfaces désaffectées, de les rénover et de les donner à bail

« Nous achetons en cœur de ville des surfaces désaffectées, que nous rénovons et que nous donnons à bail à des utilisateurs exploitants qui peuvent être des opérateurs Logistique ou Transport, dont le métier est d’assurer la livraison via des équipements de mobilité douce (à pied, en vélo cargo ou en véhicule électrique de petits gabarit), ou à des acteurs du commerce ou de l’industrie, des marques qui souhaitent intégrer dans leur dispositif des solutions immobilières qui leur permettent de se rapprocher encore davantage de leurs clients finaux« , précise encore Remi Goleger.

Et de conclure : « L’année 2023 a été une année compliquée pour le secteur immobilier dans son son ensemble. Chez CORSALIS, nous avons continué, sans attendre l’expression du besoin d’un utilisateur ou d’un investisseur, à lancer des projets qui vont sortir d’ici quelques mois, dans une année 2024 que l’on espère rassérénée.«