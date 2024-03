Nomination : Emmanuël Beaussier nommé Directeur adjoint des Investissements Bureaux Paris-IDF chez CBRE France

CBRE France, leader du marché de l’investissement immobilier de bureaux, est heureux d’annoncer la nomination d’Emmanuël Beaussier en tant que Directeur adjoint des Investissements Bureaux Paris-IDF en charge des transactions supérieures à 20 millions d’euros.

Parcours d’Emmanuël Beaussier

Fort de six ans d’expérience chez CBRE France et une carrière précédente chez Cushman & Wakefield et chez UBS en tant que Directeur des investissements, Emmanuël est reconnu pour son expertise dans la gestion stratégique des acquisitions et arbitrages.

« Je suis ravi de prendre ce nouveau rôle et impatient de contribuer encore davantage à la croissance de CBRE France », a déclaré Emmanuel Beaussier. « Notre objectif est de répondre de manière proactive aux besoins changeants du marché et aux attentes de nos clients, et je suis convaincu que notre équipe composée de sept séniors reconnus a les compétences et l’expertise nécessaires pour y parvenir. »

Une réorganisation stratégique

Cette nomination intervient dans le cadre d’une restructuration de l’équipe Investment Properties de CBRE France, visant à répondre à de nouvelles orientations de marché. En parallèle, Albane Voyer, Directrice adjointe des Investissements Bureaux en charge des transactions de moins de 20 millions d’euros depuis plus de 10 ans, continuera d’assurer la direction du pôle composé de quatre collaborateurs.

« La diversification, l’adaptation et la collaboration sont au cœur de notre stratégie de Capital Markets », a déclaré Jean-Carl Vildier, Directeur Investissement Bureaux Paris Île-de-France de CBRE France. « Emmanuël et Albane, avec leurs équipes respectives, joueront un rôle-clé dans la recherche d’opportunités, l’analyse approfondie des aspects juridiques, financiers et environnementaux des actifs et la finalisation des transactions. Ils travaillent par ailleurs en lien étroit avec les équipes Résidentiel, Retail et Hôtel afin de répondre aux enjeux de diversification de portefeuilles de nos clients investisseurs. »

Dans ce contexte de marché en constante évolution, CBRE France s’engage à rester à la pointe du marché immobilier en s’adaptant aux besoins changeants des investisseurs. La nouvelle organisation permettra d’optimiser la couverture du marché d’investissement bureaux tout en tenant compte du contexte financier actuel.

Source : CBRE France