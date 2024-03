Perl, créateur et leader du marché de l’investissement en nue-propriété lance l’opération « Totem », 86 studios en nue-propriété situés à Brest, à destination des étudiants et jeunes actifs.

Perl, créateur et leader du marché de l’investissement en nue-propriété lance l’opération « Totem », 86 studios en nue-propriété situés à Brest, à destination des étudiants et jeunes actifs.

Avec cette nouvelle résidence proche du tramway et d’un accès rapide aux universités, Perl offre ainsi aux épargnants de nouvelles perspectives d’investissement qui lient épargne privée et sociétal.

« Totem » est une fierté car elle est la première opération réalisée par Perl dans le Finistère. Brest est une métropole au patrimoine historique mais également une cité chaleureuse et dynamique, ce qui fait d’elle une localisation de premier choix pour des épargnants désireux d’investir dans l’immobilier », déclare Nicolas de Bucy, directeur général de Perl.

Et de poursuivre : » Brest est également une ville à l’économie dynamique et dotée d’une forte population étudiante, que Perl pourra notamment adresser à travers cette typologie de logement. Cette opération illustre le fait que l’épargne privée peut-être mise au service de l’intérêt général : il s’agit d’un investissement patrimonial mais également sociétal puisqu’il permet de contribuer à la production de plus de logements abordables dans la métropole. »

86 appartements neufs à destination des étudiants et jeunes actifs

Perl a lancé à proximité de la gare et du port, la commercialisation de 86 studios, répartis du rez-de-chaussée au 6ème étage, au sein d’une résidence à l’architecture contemporaine composée au total de 6 bâtiments dont la maîtrise d’ouvrage est réalisée par Nexity.

Ces appartements, dont le début des travaux et la signature des actes notariés sont prévus au 2ème trimestre 2024, seront livrés au 3ème trimestre 2026.

2ème agglomération de la région Bretagne, Brest est une ville universitaire et attractive. Avec plus de 31 000 étudiants, son université est pluridisciplinaire et comporte notamment une faculté de médecine, des écoles d’ingénieurs, une école de commerce et une école d’actuariat. Afin de répondre aux besoins des futurs locataires, la résidence offre des services spécifiques dans les parties communes, tel qu’un espace de coworking, une laverie, un rooftop, un jardin partagé, un local à vélos…

À lire aussi Immobilier Tours : Le Groupe Gambetta construit 23 logements abordables

Le prix moyen en nue-propriété ? 3 307 €

La résidence « Totem », au cœur de l’effervescence brestoise, offre des opportunités d’investissement pour tous les budgets. Moyennant une décote de 37,5 % du prix d’acquisition, les studios sont accessibles à partir de 57 400 € et le prix moyen en nue-propriété est proposé à 3 307 € par m² (hors parking).

Pendant une durée d’usufruit de 16 ans, ces logements, en moyenne de 20 m², seront loués par le bailleur Brest Métropole Habitat à des locataires sous conditions de ressources.

En plus de la gestion locative, le bailleur assurera l’entretien des biens pendant toute la durée de l’usufruit.

Source : Perl