Formation : Foncia officialise son partenariat avec le Groupe IGS

Une convention qui formalise les actions menées et à venir pour le recrutement d’alternants

Avec plus de 600 agences réparties sur l’ensemble du territoire français, Foncia fait de la formation professionnelle l’un des piliers de sa politique de recrutement avec l’embauche, chaque année, de plus de 700 alternants au niveau post-bac, allant du BTS au Master of Science, principalement dans les métiers de la copropriété.

Au cœur de cette convention avec le groupe IGS, les étudiants pourront découvrir les métiers de l’immobilier dans leur diversité ainsi que les parcours d’intégration possibles au sein de Foncia.

Quant aux équipes de Foncia, qui sont désireuses d’anticiper les attentes des étudiants, elles auront accès en avant-première aux manifestations organisées par le groupe IGS, participeront à la réflexion autour du développement des parcours de formation et intégreront les jurys de mémoire du groupe IGS.

« Avec plus de 700 alternants recrutés chaque année en France, nous souhaitons actionner tous les leviers qui nous permettent de réussir notre politique de recrutement mais aussi nous permettent d’adopter la démarche la plus inclusive qui soit au profit des étudiants en situation de handicap. Nous sommes ainsi ravis de pouvoir renforcer nos engagements avec le groupe IGS qui attestent de notre détermination à créer des opportunités professionnelles pour tous et ainsi favoriser l’éducation inclusive », précise Geoffroy Saint-Antoine, directeur recrutement et développement des talents d’Emeria.

Un partenariat qui se donne pour ambition de favoriser l’emploi inclusif

Avec cette convention, le groupe IGS adressera à Foncia des profils de talents en situation de handicap en fonction des postes et des parcours identifiés.

Membre du club des partenaires de la mission Hand’IGS, Foncia travaillera également aux côtés du groupe IGS pour sensibiliser aux valeurs d’inclusion et d’accessibilité en participant à des forums, à un séminaire sur une problématique liée au handicap, à des journées portes ouvertes et à des conférences thématiques, organisés par la mission Hand’IGS, mais aussi en relayant les communications sur le sujet.

La signature de la convention Hand’IGS s’inscrit tout naturellement dans la continuité des actions menées par le pôle Diversité & Inclusion du Groupe Emeria et permet de renforcer son action en faveur de l’emploi inclusif.

« Créée en 2008, la mission Hand’IGS accompagne depuis plus de 15 ans les apprenants en situation de handicap reconnue et non reconnue sur l’ensemble des filières de formation du Groupe. A ce jour, nous avons accompagné plus de 2 500 apprenants et nous disposons d’une réelle expertise dans le déploiement et l’accompagnement de cette politique d’inclusion que ce soit dans la coordination avec les équipes pédagogiques que dans les aménagements pédagogiques, humains, techniques, organisationnels. Nous sommes fiers d’accompagner Emeria dans ce nouveau projet qui sera gage de performance et d’attractivité pour l’entreprise », conclut Caroline Costa-Savelli, directrice de l’insertion du groupe IGS.