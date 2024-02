Immobilier Tours : Arkéa Flex et Foncia inaugurent leur premier projet de logements évolutifs

Arkéa Flex et Foncia repensent le logement à Tours avec des appartements évolutifs et personnalisables qui répondent aux transformations des modes de vie.

Arkéa Flex, filiale du Crédit Mutuel Arkéa et spécialisé dans la construction de logements flexibles et évolutifs, et Foncia, syndic de France ont inauguré, dans l’écoquartier de Monconseil à Tours, la toute première copropriété de la région entièrement modulable construite par le promoteur Crescendo et conçue par MU architecture.

Avec des appartements évolutifs et personnalisables qui répondent aux transformations des modes de vie, cette copropriété incarne une vision nouvelle du logement avec des bâtiments durables qui évitent les travaux lourds de réhabilitation ou de reconstruction.

« L’inauguration de cette copropriété à Tours est le symbole qu’il est possible de penser le logement autrement pour répondre aux changements de nos modes de vie et aspirations pour des bâtiments plus sobres. Nous sommes ravis d’entamer cette nouvelle étape avec notre partenaire Foncia en combinant notre technologie brevetée à son expertise en tant que syndic pour accompagner au mieux les Français à chaque étape de leur vie », se félicite Florent Lemaire, Directeur exécutif d’Arkéa Flex.

Foncia, partenaire privilégié d’Arkéa Flex

Face aux évolutions des modes de vie, le rapport au logement a changé avec une exigence nouvelle, celle de pouvoir disposer d’un logement qui s’adapte à chaque période de sa vie. Une démarche qui répond également à l’enjeu de bâtiments plus durables, éco-conçus pour réduire sur le long-terme l’empreinte carbone du bâti.

Foncia mène de longue date une réflexion sur les logements de demain qui reposent sur plus d’évolutivité et de flexibilité. La copropriété novatrice de Tours incarne cette nouvelle génération de logements évolutifs qui pourront changer de taille au gré des besoins des occupants. Grâce à la technologie brevetée d’Arkéa Flex, l’achat ou la vente de lots de copropriété permettra d’agrandir ou de réduire la taille des appartements en allant du T1 au T5 pour répondre aux besoins des habitants.

« Ce partenariat avec Arkéa Flex acte notre volonté chez Foncia d’accompagner le plus justement possible tant nos clients face à l’évolution de leurs besoins que nos partenaires promoteurs qui anticipent les usages de demain et plus largement, l’ensemble des Français dans leurs projets immobilier. Grâce à notre expertise dans l’accompagnement des promoteurs et la gestion de copropriété, nous allons pouvoir donner vie à ce beau projet de logements évolutifs», précise Krystel Bruneau, présidente de Foncia Immo Neuf et directrice commerciale de Foncia ADB.

Agir en faveur d’un immobilier responsable et protecteur, au service des territoires

En tant que filiale du Crédit Mutuel Arkéa, l’expertise d’Arkéa Flex s’inscrit au sein de la filière immobilière du groupe bancaire coopératif. Créée en 2023, cette filière dédiée vise à agir en faveur d’un immobilier responsable et protecteur, au service des territoires, en soutenant l’accession au logement, en accélérant les transitions énergétiques et environnementales, et en contribuant à la vitalité locale.

La première copropriété à bénéficier de la technologie d’Arkéa Flex, située 12 rue du Père Goriot à Tours dispose de 271 alvéoles de 15 m² à 24 m² avec une surface moyenne de 21 m². Au total, lors de la vente, 114 appartements ont été commercialisés par Crescendo.

« Grâce aux modules Arkéa Flex, Crescendo remet le résident au cœur du processus immobilier avec des bâtiments flexibles et évolutifs qui vont permettre d’accompagner tous les besoins des habitants et leurs évolutions de mode de vie », explique Didier Boulin, président de Crescendo.

En tant que syndic de cette nouvelle copropriété, Foncia accompagnera les propriétaires successifs dans les éventuels travaux nécessaires et donnera vie à son évolutivité.

Une vision nouvelle de la copropriété

Foncia par l’intermédiaire de sa filiale Foncia Immo Neuf, entièrement dédiée au neuf, est intervenue aux côtés d’Arkéa Flex et de Crescendo dès les prémisses du chantier de Tours en les accompagnant dans plusieurs étapes clés du projet allant de l’étude des charges de la copropriété à l’identification des différents prestataires.

« Nous sommes très fiers que le premier projet d’Arkéa Flex prenne vie à Tours, au sein d’un quartier en pleine expansion où le besoin de logements est grandissant. Acteur de la vie locale, avec 70 collaborateurs, Foncia Val de Loire, contribue à créer du lien social et saura mettre en lumière les solutions d’aménagement qu’offre cette copropriété », reprend Dominique Lepage, président de Foncia Val de Loire.