Focus sur le marché immobilier dans le 17ème arrondissement de Paris et à Neuilly-sur-Seine avec Sandra Sabah.

Comment se porte le marché immobilier à Paris dans le 17ème arrondissement et à Neuilly ? Voici l’analyse de Sandra Sabah, Team Leader Neuilly-sur-Seine & 17ème arrondissement chez Engel & Völkers France.

Demande soutenue pour les biens de moins de 600 000 euros

Les prix de l’immobilier ont subi une baisse de 4% par rapport à l’année 2023 dans le 17ème arrondissement. Le prix médian au mètre carré se situe à 10 900€, avec des fluctuations pouvant atteindre environ 13 400€. Parallèlement, nous observons une prolongation du délai de vente, qui s’étend désormais en moyenne sur 63 jours. Cette tendance peut s’expliquer par le nombre important de refus de prêts bancaires enregistrés en 2023 (environ 50%), ainsi que par des projets d’achat repoussés en raison de la hausse des taux d’intérêt.



En cette rentrée de janvier 2024, nos équipes enregistrent une demande soutenue pour les petits biens affichant un prix de vente inférieur à 600 000€, tels que ce bien de 54m² situé rue Legendre que nous avons récemment vendu. Ceux-ci suscitent un vif intérêt, principalement de la part de jeunes couples et de jeunes cadres, particulièrement attirés par le quartier des Batignolles.



Quant aux familles, elles sont à la recherche de grands appartements dans la Plaine Monceau. Ces recherches peuvent parfois s’étendre sur une période plus longue que d’habitude en raison de la pénurie actuelle d’appartements familiaux, laquelle est exacerbée par une mise en vente retardée de la part des propriétaires, dans l’attente d’un contexte économique plus favorable.



La clientèle dans le 17ème arrondissement demeure principalement française, avec une présence notable de quelques clients libanais dans la Plaine Moncea

Neuilly, un écrin pour familles nombreuses

Le marché immobilier de Neuilly est largement dominé par les biens familiaux, offrant un cadre de vie recherché par de nombreuses familles. La sectorisation Pasteur demeure particulièrement prisée, attirant des acquéreurs en quête de confort et de qualité de vie.

Comme par exemple un appartement en dernier étage de 135 m² situé boulevard Victor-Hugo qui suscite l’intérêt de beaucoup de clients et sur lequel nous attendons une offre dans les prochains jours.

L’avenue Maurice Barrès, quant à elle, séduit une clientèle en provenance du Moyen-Orient, recherchant des résidences d’exception telles que des hôtels particuliers ou des penthouses offrant de très jolies vues.

Notre équipe est prête à répondre à cette demande, avec un nombre conséquent de biens exceptionnels disponibles dans notre portefeuille, à l’image de cet hôtel particulier de plus de 800 m² habitables, situé dans une voie privée face au bois de Boulogne agrémenté d’une piscine, d’un jardin et d’une terrasse.

En ce qui concerne les prix de vente, nous constatons une légère baisse de 4% par rapport à l’année précédente, avec un délai de vente moyen s’établissant à 75 jours