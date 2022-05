Immobilier Neuilly : Ralentissement des ventes pour les biens les moins attractifs

Etat des lieux du marché immobilier à Neuilly-sur-Seine avec Lionel Brunner

Directeur Vaneau Neuilly.

Les appartements familiaux à proximité des bonnes écoles sont toujours prisés

Le marché immobilier de Neuilly sur Seine reste toujours demandeur, plus particulièrement, pour les d’appartements familiaux de trois et quatre chambres, de préférence, dans les quartiers des « Sablons », de la « Mairie », et du « Lycée Pasteur ». Cela concerne aussi bien une clientèle habitant déjà Neuilly sur Seine, que des acquéreurs qui y viennent pour sa qualité de vie, ses écoles publiques et privées réputées, et ses activités sportives facilement accessibles.

Une commune toujours recherchée des familles et des investisseurs

Au sein de l’agence Vaneau Neuilly, nous constatons également une demande notable de la part d’investisseurs locatifs, ce en dépit des nouvelles contraintes en matière de diagnostics DPE. Le marché locatif se maintient à un haut niveau de demandes, notamment en qui concerne les grands appartements, et plus généralement ceux disposant d’un extérieur (balcon, terrasse, jardin). La qualité des biens proposés est au rendez-vous de cette demande croissante.

Une ville bien desservie par les transports

Neuilly sur Seine est une ville verdoyante, contiguë à Paris, facilement accessible en voiture, et très bien desservie par les transports en communs, plusieurs lignes de bus permettant de se rendre dans différents quartiers de la Capitale, et la ligne de métro N° 1, traversant Paris d’Est en Ouest, mène également au Centre des Affaires de la Défense.

Le réaménagement complet des contre-allées en espaces végétalisés et piétonniers de l’Avenue Charles de Gaulle va valoriser cet axe central de Neuilly sur Seine, et tous ses commerces.

D’autre part, la ville est particulièrement bien entretenue, les aménagements et améliorations dans des quartiers centraux et commerçants, comme « Chartres/Sablonville », rendent ces secteurs encore plus attractifs, mais toujours accessibles en voiture, avec de nombreux parkings municipaux à disposition.

Les prix à Neuilly ? Entre 11 000 € et 14 000 € le m²

Il y a à Neuilly sur Seine une grande diversité de quartiers qui vont de l’Ile de la Jatte avec ses restaurants au bord de l’eau, à Bagatelle avec l’un des plus beaux jardins de Paris, ses clubs privés permettant d’exercer l’équitation, le tennis, et la natation, dans des cadres exclusifs. Dans ces différents quartiers les prix à la vente évoluent entre 11 000 € et 14 000 € le mètre carré. Pour les biens d’exception, tels que les appartements donnant sur le Bois de Boulogne, et les beaux hôtels particuliers dans le quartier Saint James, le prix au mètre carré peut dépasser les 15 000 € / m².

La clientèle de Neuilly sur Seine est principalement constituée de cadres, de cadres supérieurs, de dirigeants d’entreprises avec le Centre des Affaires de la Défense accessible en quelques minutes, et de professions libérales, en particulier dans le milieu médical, compte tenu notamment des hôpitaux (dont l’hôpital Américain, en cours d’agrandissement) et cliniques, et, en particulier, le projet en cours de

construction d’une des plus grandes cliniques de France dans le quartier Victor Hugo/Villiers.

Les ventes des biens situés sur des axes bruyants à la peine

Le prix moyen en 2021 s’approchait des 11 700 € le mètre carré, avec une évolution sur l’année

2021 d’environ 9 % et de presque 35 % sur les cinq dernières années. Compte tenu de ces

évolutions précédentes très importantes,l’année 2022 devrait connaître une augmentation des

prix beaucoup plus raisonnables.

En miroir, il peut être constaté un ralentissement des ventes de biens qui peuvent être moins attractifs ou situés sur des axes plus bruyants que d’autres.

En ce qui concerne les taux d’intérêts jusque-là historiquement bas, ils avoisinent 1,5 %, ce qui reste

tout même bas mais peut impacter des clients « primo-accédant » qui étaient déjà à la limite de leur

budget.

Malgré un contexte économique et international instable, l’immobilier reste aux yeux des

clients un placement sûr à moyen et long terme, et dont on profite en y habitant.

Quelques exemples de biens vendus à Neuilly-sur-Seine

Appartement quartier SAUSSAYE – 122,24 m² – vendu 1 710 000 €

Dans un immeuble de très bon standing, 4 pièces de 122,24 m², 2,90 m sous plafond, au 3ème étage (asc.) : entrée, double séjour de 50,22 m² avec balcon exposé au Sud/Est, vue verdure, cuisine dinatoire, 2 chambres dont une de 20,69 m² avec balcon, dressing, salle de bains. Cave, 2 parkings. Gardien.

Appartement quartier PERRONET – 108,45 m² – vendu 1 138 000 €

4 pièces traversant de 108,45 m², au 6ème étage, ensoleillé, exposé Est Ouest, vue dégagée : entrée, séjour sur balcon, cuisine séparée, 3 chambres sur jardin avec balcon, 2 salles de bains. Cave, parking. Gardien.

Appartement quartier Mairie – 55,66 m² – vendu 680 000 €

2 pièces traversant de 55.66 m² avec balcons, exposé Est/Ouest, au 3ème étage (asc.) : entrée, grand séjour avec balcon sur rue, cuisine, chambre avec balcon sur jardin, salle de bains. Cave, parking. Gardien.

L’analyse de marché et les chiffres ci-dessus émane de Lionel Brunner, directeur de l’agence immobilière Vaneau Neuilly.

