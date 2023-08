Sandra Sabah, spécialiste de l’immobilier à Neuilly-sur-Seine et dans le 17ème arrondissement de Paris chez Engel & Völkers France analyse les tendances immobilières.

Neuilly-sur-Seine : Des baisses de prix de 2% à 4% pour les biens classiques

Les biens les plus recherchés à Neuilly-sur-Seine sont les appartements familiaux de 130 m² situés en Plaine des Sablons ainsi que dans l’hyper centre de Neuilly avec une sectorisation Pasteur.

La majorité des clients souhaitent acquérir un bien immobilier à Neuilly sont principalement les Français exception faite des hôtels particuliers qui enregistrent une forte demande de la clientèle étrangère notamment celle du Moyen-Orient.

En revanche, les demandes des primo-accédants et des investisseurs sont moins nombreuses, poussant ces clients à explorer d’autres localisations en Hauts-de-Seine avec un marché de report vers Rueil-Malmaison ou encore le Vésinet.

Comparativement aux deux dernières années, on constate que le nombre de biens en vente à Neuilly a diminué.

Le délai de vente à Neuilly est actuellement à 72 jours en fonction de la taille des biens.

Le prix au mètre carré moyen se maintient malgré le contexte.

On note une légère baisse entre 2 et 4% pour les biens classiques par contre la tension sur les biens exceptionnels tels que les hôtels particuliers reste forte avec des prix élevés.

Quoiqu’il en soit, il est important de rappeler que les prix ont augmenté de 14% sur les cinq dernières années.

L’immobilier demeure une valeur sûre !

Paris 17ème : Des vendeurs qui s’accrochent à l’idée d’un marché immobilier à la hausse

Dans le 17ème arrondissement, les acquéreurs se heurtent à une augmentation significative des refus de prêts bancaires. « Autrefois très prisé par les primo-accédants et les investisseurs, cet arrondissement est confronté à des difficultés croissantes pour ces acquéreurs« , explique Sandra Sabah, team leader Engel & Volkers.

Au-delà de la montée des taux, les obtentions de prêts se sont durcies.

Les prix immobiliers toujours élevés amènent les acquéreurs à être plus exigeants, comparant scrupuleusement chaque bien visité et négociant chaque détail du prix. Notamment une mauvaise notation du DPE impacte le prix et augmente les délais de négociations.

Les vendeurs persistent cependant à s’accrocher à l’idée d’un marché immobilier en hausse et refusent d’accepter la réalité d’une baisse des prix (le prix moyen au mètre carré a perdu 2% par rapport à l’année dernière et plus encore les biens avec défauts) ce qui rallonge les délais de vente et nous constatons aujourd’hui que nous avons plus de biens à vendre dans le 17ème que dans le passé.

Cependant, il est intéressant de noter que la clientèle étrangère, notamment les Américains, les Norvégiens et les Libanais, revient en force et recherche des biens de prestige à proximité du parc Monceau.