Immobilier : « Aider à concilier vie privée et vie professionnelle », Yvette Bedin et Julie Bedin Pouquet (Cabinet Bedin)

Le Cabinet Bedin situé dans les Landes et en Midi-Pyrénées est une histoire de femmes et de famille. Mère et fille répondent ensemble sur la place des femmes dans l’immobilier et leur vision des femmes dans l’entreprise.

Véritable institution dans le sud ouest de la France, le cabinet Bedin a été créé en 1977 par Yvette Bedin. Le réseau succursaliste compte aujourd’hui une soixantaine d’agences immobilières dans le sud ouest de la France (Bordeaux et sa métropole, Toulouse et sa métropole, Bassin d’Arcachon, Landes) et plus de 250 collaborateurs. Aujourd’hui, l’entreprise est co-dirigée par Yvette Bedin, sa fondatrice et Julie Bedin Pouquet sa fille. Rencontre.

MysweetImmo : Quel est votre regard sur la parité dans l’immobilier ? En quoi est-ce un sujet ?

Yvette Bedin et Julie Bedin Pouquet : La parité est tout à fait possible dans l’immobilier. C’est un métier accessible à tous, avec les bonnes formations. Dans l’immobilier, il faut avoir des qualités humaines très importantes, ce que les femmes peuvent peut-être plus facilement avoir comme l’empathie, l’écoute, la patience…

Yvette Bedin et Julie Bedin Pouquet : Nous ne faisons aucune différence lors de la sélection des candidats. Le recrutement de commercial en immobilier n’implique pas d’avoir des connaissances, ce qui permet à toute personne de candidater librement. Notre recrutement est très large en termes de compétences acquises du candidat, nous regardons surtout le savoir être de la personne. Notre métier est avant tout un métier de communication et d’accompagnement.

Nous proposons donc des formations et un accompagnement terrain pour les nouveaux entrants quel que soit leur statut. Nous avons une université d’entreprise composée de formateurs bénévoles, de femmes et d’hommes qui dispensent des formations tout au long de l’année. Notre université d’entreprise est certifiée Qualiopi depuis le mois de juin, donc nos formations sont qualifiantes.

Pour booster la parité, il faut donner l’accès aux mêmes niveaux de rémunération, ce qui est tout à fait possible car la rémunération des commerciaux est basée majoritairement sur leur chiffre d’affaires avec des pourcentages identiques. Il en est de même pour des postes d’encadrement ou la rémunération va varier en fonction du chiffre d’affaires de l’équipe. Donc toutes les femmes ont leur place dans l’immobilier.

MysweetImmo : Quel est votre type de management ? Existe-t-il un management ou leadership au féminin ? Avez-vous un management féminin ?

Yvette Bedin et Julie Bedin Pouquet : Nous essayons d’avoir un management de proximité avec des relais sur les agences. Avec plus de 250 collaborateurs, il nous est impossible d’être sur le terrain mais nous avons mis en place des relais et des managers d’agence pour que les informations et les questions nous remontent.

Nous avons un management participatif qui fait que nous avons une grande proximité avec les services de la direction pour prendre des décisions ensemble. Nous sommes dans le partage des idées afin que celles-ci ne soient pas toujours descendantes mais qu’elles remontent aussi du terrain.

Le « management féminin », est sans doute riche d’un peu plus « d’empathie » et est plus « participatif ». Cette « empathie » dote aussi les femmes de patience et d’écoute peut être plus posée.

Yvette Bedin et Julie Bedin Pouquet : Elles sont environ 180 femmes chez nous, tout poste et tout statut confondus, ce qui démontre qu’elles ont toute leur place. Comme dit précédemment, elles peuvent opter pour un statut d’indépendante qui leur permet de gérer leur temps de travail.

Pour ce qui est des salariés, nous avons mis en place des absences autorisées supplémentaires par rapport à la convention collective, comme des jours pour enfants malades, des absences pour rendez-vous médical ou accompagnement en sortie scolaire, des autorisations pour la rentrée scolaire, … Nous avons voulu nous adapter au besoin de concilier « vie professionnel/vie privé ».

MysweetImmo : Des tips pour aider les femmes à se faire une place et prendre des responsabilités dans l’immobilier ?

Yvette Bedin et Julie Bedin Pouquet : Les femmes ont pour nous tous les atouts pour réussir dans ce métier de communication, qui demande beaucoup d’empathie et de patience. Pour mener à bien leur mission, il est important d’être à l’aise et d’avoir confiance en soi.

C’est pour cela que nous formons régulièrement nos collaborateurs sur le métier car, dans l’encadrement, il faut « donner l’exemple ». Il faut être capable de prendre un dossier et de « traiter le dossier à la place du commercial » donc il faut avoir une parfaite connaissance du métier et de ses particularités. Cela est valable aussi bien pour les hommes que pour les femmes.

Dans l’encadrement, il faut aussi savoir « manager avec bienveillance ». Dans une équipe, il y a plusieurs individus, avec des statuts différents, des ambitions différentes, des façons de travailler différentes… donc il faut être capable de « manager toutes ces différences ».

Il faut donc avoir confiance en soi, avoir les bonnes connaissances du métier et du secteur pour pouvoir être à l’aise dans un poste à responsabilité dans l’immobilier, ce que les femmes peuvent très bien faire.

MysweetImmo : Vos astuces pour réussir dans l’immo en 2024 ?

Yvette Bedin et Julie Bedin Pouquet : Il faut être patient, à l’écoute des clients, être disponible, avoir une bonne gestion de la frustration, travailler son réseau de connaissance… Dans notre métier, la recommandation est un atout énorme. C’est avant tout une histoire de savoir être.

Au Cabinet Bedin, on apprend aux conseillers à avoir une parfaite connaissance de leur secteur pour avoir des biens à vendre au prix du marché et à conseiller les vendeurs dans leur processus de vente.

Les commerciaux se familiarisent avec la découverte financière des acquéreurs afin de ne pas générer de frustrations et de visites inutiles. Nous travaillons en partenariat avec la société « Taux premier » pour préparer du mieux possible le dossier de financement nos clients.

MysweetImmo : Votre routine au boulot ?

Yvette Bedin et Julie Bedin Pouquet : En tant que dirigeantes, nous n’avons pas de routine. Nos journées sont rythmées en fonction des projets à mener qui nécessitent beaucoup de réunions, avec les services de la direction. Les rendez-vous pour du recrutement ou des entretiens avec des collaborateurs s’enchaînent…

Il y a des réunions régulièrement avec les directeurs de région et de réseau. Des réunions avec le service informatique sur les projets du logiciel et du CRM et avec le service communication pour étudier les projets à mettre en place. Mais tout cela va varier en fonction des mois et des semaines.

Nous sommes constamment en veille dans tous les domaines pour fournir à nos équipes les meilleurs outils et supports pour qu’ils puissent performer.

Yvette Bedin et Julie Bedin Pouquet : Pour attirer des nouveaux talents, nous avons mis en place un nouveau contrat d’agent commercial avec un système de commission très innovant qu’en tant que réseau succursaliste nous sommes les seuls à le proposer. Ce contrat est destiné à répondre au besoin de concilier « Vie privée vie professionnelle » et à ouvrir la porte à des profils expérimentés qui souhaitent être indépendants tout en bénéficiant des services du réseau et donc n’avoir aucune contrainte.

Nous développons un nouveau système du traitement de nos clients avec un CRM pour une meilleure transparence et réactivité qui doit être potentiellement génératrice de chiffre d’affaires si les collaborateurs l’utilisent correctement. Nos formations sont depuis le mois de juin certifiant car nous avons obtenu l’agrément Qualiopi. Nous avons mis en place des nouveaux services de vente avec la vente en Viager et vente inter active.

Nous avons également mis en place des directeurs de région / réseau pour avoir une meilleure proximité et relais d’information de la part de nos collaborateurs qui sont sur le terrain.