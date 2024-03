Immobilier : Pourquoi les biens avec photos suscitent-ils autant d’intérêt ?

Et si tout commençait par une photo ? Vous avez un bien à vendre? Pour créer l’intérêt de l’acheteur ou un coupe de coeur, ne faites pas l’impasse sur les photos : une annonce immobilière sans photo dissuade près de 8 Français sur 10.

Alors que la consommation d’images est devenue un rituel, parfois même une addiction dans notre société, notamment via les réseaux sociaux, comment est consommée la photo immobilière, celle qui permet de se projeter dans son futur chez-soi ?

Avec plus d’un million de photos téléchargées chaque jour sur sa plateforme, SeLoger s’intéresse au pouvoir et à l’attraction de ces photos de biens, capables de déclencher le coup de cœur ou de freiner l’envie de toute visite.

La photo, porte ouverte sur le rêve immobilier

Dans un contexte de marché qui impose patience et mesure à la plupart des porteurs de projets (durcissement des conditions de financement, perte de pouvoir d’achat, allongement des délais de transactions…), les sites immobiliers sont-ils devenus l’eldorado du rêve, en attendant des conditions plus favorables pour le réaliser ? Consommer des photos à défaut de projet concret, c’est le moteur de 70% des Français sondés par SeLoger qui déclarent avoir déjà visité un portail immobilier sans projet particulier. Cette tendance au « real estate porn » est particulièrement répandue chez les plus jeunes avec près de 80% des 18-34 ans qui avouent scroller frénétiquement sur des sites d’annonces immobilières.

Des visiteurs curieux pour la majorité (59%) mais qui admettent naviguer sur ces portails également en quête de renseignements (44%) et d’aide à la décision (34%) pour un potentiel futur projet. Car c’est bien aussi le rôle de ces photos : nous projeter dans la réalité !

À lire aussi Immobilier : Une baisse fulgurante des appartements à louer notamment à Paris

La découverte du bien : un moment clé et l’occasion d’un coup de coeur

Sur 62% des Français ayant déjà eu un coup de cœur immobilier pour un bien à acheter, 45% affirment ainsi l’avoir eu dès la découverte de l’annonce. Or, les photos sont un élément décisif d’une annonce pour la quasi-totalité des Français (98%) et près de 6 sur 10 (59%) les trouvent même indispensables. Les vidéos et les visites virtuelles ont également le vent en poupe puisque 71% des Français en font des critères importants.

Mais attention : pas question de n’apercevoir qu’une partie du bien : près de la moitié des Français (48%) considère indispensable de voir toutes les pièces. Dans le cas contraire, 6 Français sur 10 pourraient renoncer à visiter le bien. Si toutes les pièces ne sont pas présentées, les pièces les plus attendues en photo sont le salon – salle à manger (41%), la cuisine (39%), les chambres (36%), la salle de bain (34%), l’extérieur – le jardin (34%) ou encore l’environnement direct tel que la rue dans lequel le bien est situé (23%).

À force de consulter des annonces immobilières à titre récréatif, les Français sont de plus en plus exigeants, en particulier en matière de contenus visuels. Une annonce immobilière sans photo dissuade ainsi près de 8 Français sur 10 (77%) de visiter le bien tandis que des photos de mauvaise qualité freinent 64% des Français.

De même, près d’un tiers des Français pourraient exclure une annonce avec des photos qui ne sont pas à leur goût en termes de décoration (32%). Exit notamment les animaux empaillés (42%), le carrelage des années 80 dans la cuisine ou la salle de bain (39%) ou les nombreux stickers muraux (37%). Fort de ces constats, faut-il refaire sa décoration ou miser sur des outils d’intelligence artificielle pour assurer l’impact d’une annonce ?

Des Français qui préfèrent la réalité au virtuel

Selon l’étude menée par SeLoger, les images générées par l’intelligence artificielle dans les annonces immobilières ne font pas l’unanimité. Les Français y sont autant favorables (37%) que défavorables (38%). Un clivage plutôt générationnel puisque les moins de 35 ans se déclarent favorables pour 52% à ce retravail artificiel de photos. Utiliser l’IA pour révéler le plein potentiel d’un bien est une chose, miser sur la réalité virtuelle pour le faire visiter en est une autre.

Même si la moitié des Français se déclarent intéressés pour visiter virtuellement un bien à l’aide d’un casque de réalité virtuelle (58% pour les moins de 35 ans), cette fonctionnalité ne mettra cependant pas fin à la visite traditionnelle en physique puisque 2 Français sur 3 jugent plutôt cette option comme complémentaire, pour gagner du temps en termes de déplacement et d’organisation (63%) ou même éviter une potentielle déception (54%) lors de la visite physique.

Les infos à retenir pour vendre un bien

Consommer des photos à défaut de projet concret, c’est le moteur de 70% des Français qui déclarent avoir déjà visité un portail immobilier sans projet particulier ;

Cette tendance au « real estate porn » est particulièrement répandue chez les plus jeunes avec près de 80% des 18-34 ans qui avouent scroller frénétiquement sur des sites d’annonces immobilières

Français qui déclarent avoir déjà visité un portail immobilier sans projet particulier ; Cette tendance au « real estate porn » est particulièrement répandue chez les plus jeunes avec près de qui avouent scroller frénétiquement sur des sites d’annonces immobilières Sur 62% des Français ayant déjà eu un coup de cœur immobilier pour un bien à acheter, 45% l’ont eu dès la découverte de l’annonce ;

des Français ayant déjà eu un coup de cœur immobilier pour un bien à acheter, ; 98% des Français considèrent les photos comme un élément décisif d’une annonce ;

des Français considèrent les ; Près de la moitié des Français (48%) considère indispensable de voir toutes les pièces au risque de renoncer à visiter le bien pour 6 Français sur 10 ;

considère indispensable de voir toutes les pièces au risque de renoncer à visiter le bien pour 6 Français sur 10 ; Les pièces les plus attendues en photo sont : le salon – salle à manger (41%), la cuisine (39%), les chambres (36%) ;

; Une annonce immobilière sans photo dissuade près de 8 Français sur 10 (77%) ;

dissuade près de (77%) ; Les Français sont autant favorables (37%) que défavorables (38%) aux images générées par l’intelligence artificielle ;

Si la moitié des Français se déclarent intéressés pour visiter virtuellement un bien à l’aide d’un casque de réalité virtuelle, cela ne mettra pas fin à la visite en physique : 2 Français sur 3 ne voient cette option que pour gagner du temps de déplacement et d’organisation (63%) ou éviter une déception (54%).

Source : SeLoger