L’animateur de télévision Stéphane Plaza a été placé sous contrôle judiciaire dans l’attente de son procès cet été pour violences sur deux anciennes compagnes, a indiqué vendredi le parquet de Paris, sollicité par l’AFP.

Au cours de sa garde à vue, « Stéphane Plaza a réitéré de manière claire qu’il n’était pas violent, ne l’avait pas été et ne le serait jamais« , ont réagi dans un communiqué ses avocats Mes Hélène Plumet et Carlo Alberto Brusa.

« Au vu de l’enquête menée et des pièces du dossier, Stéphane Plaza reste totalement confiant » et « attend sereinement son audience pour confirmer son innocence et se concentre sur son travail« , ont-ils ajouté.

A l’issue de sa garde à vue, l’agent immobilier, popularisé par ses différentes émissions sur M6, a été présenté jeudi à un magistrat du parquet qui lui a remis une convocation pour des violences habituelles physiques et/ou psychologiques par concubin sur deux anciennes compagnes.

Un juge des libertés et de la détention l’a ensuite placé sous contrôle judiciaire, conformément aux réquisitions du parquet.

Dans le cadre de cette mesure, Stéphane Plaza a interdiction d’entrer en contact avec les victimes et doit suivre des soins, « ce qui est habituel en matière de violences conjugales« , a précisé le parquet.

Selon ses avocats, « il déplore les nombreuses fuites de l’enquête, constitutives d’infractions pénales, donnant lieu à des amalgames et contrevérités qui polluent la manifestation de la vérité et violent la présomption de son innocence« .

L’animateur avait été convoqué mardi pour être entendu en audition libre au commissariat central de Paris, puis placé en garde à vue.

En septembre 2023, Mediapart avait publié des témoignages de trois anciennes compagnes, qui dénonçaient des « humiliations, menaces, violences verbales et, pour deux d’entre elles, physiques« .

Une enquête avait été ouverte pour violences conjugales en octobre, après la réception de courriers de deux d’entre elles « reprochant des violences commises au cours de relation« , avait indiqué le parquet à l’époque.

L’animateur a récusé fermement ces accusations assurant avoir « la conscience tranquille » en décembre sur son compte Instagram.

Initialement agent immobilier, Stéphane Plaza est devenu une star du petit écran quand M6 l’a propulsé en 2006 à la tête de l’émission « Recherche appartement ou maison » puis « Maison à vendre » (2007) et « Chasseurs d’appart’ » (2015).

Le patron de la chaîne Nicolas de Tavernost avait indiqué ne pas prendre de sanction envers Stéphane Plaza après qu’une enquête interne n’a révélé « aucun élément« .

Figurant parmi les animateurs préférés des Français, il est l’une des valeurs sûres de M6, réunissant plusieurs millions de téléspectateurs avec ses différents programmes.