Immobilier Paris : « Les loyers des biens avec défauts se négocient », Omar Meniri (Engel & Völkers)

Omar Meniri, team leader département location Paris chez Engel & Völkers France, présente le bilan de la location à Paris.

Depuis le début du mois de janvier, nous avons remarqué une reprise d’activité après un dernier trimestre 2023 relativement calme. Notre équipe enregistre une augmentation significative des demandes, tant au niveau local qu’international, pour des locations situées à Paris. Nous recevons également de nombreuses demandes de sociétés recherchant de la location courte durée ou location événementielle.



Chez Engel & Völkers France, nous remarquons, parmi les demandes, la présence marquée de clients disposant de beaux budgets, dépassant souvent les 10 000 €. En revanche, ceux dont les budgets se situent entre 2 000 € et 4 000€ préfèrent attendre la fin des Jeux Olympiques avant de rechercher un bien dans leur fourchette de prix.

Les loyers des biens avec des points faibles se négocient

Les appartements avec « points faibles » tels que des travaux à proximité, une petite chambre ou l’absence d’ascenseur reçoivent des offres inférieures au prix initial, donnant lieu à des négociations aboutissant souvent à un accord à un prix ajusté. Par exemple, un appartement initialement proposé à 7 000 €/mois peut se négocier à 5 000 €/mois.



A l’inverse, les appartements en parfait état trouvent rapidement preneurs. Comme cet appartement de 95 m² rue Poncelet, dans le 17ème arrondissement, proposé à 4 000€/mois qui a reçu des offres dans les deux jours suivant sa mise sur le marché, dès les premières visites.

L’effet Jeux Olympiques

Les quartiers les plus recherchés à Paris restent le Marais, le 7ème, le 8ème et le 16ème arrondissement. Les clients privilégient les biens avec espaces extérieurs et places de parking. Ceux à la recherche de locations pour les Jeux Olympiques recherchent particulièrement des biens avec vue sur la Seine pour profiter de la cérémonie d’ouverture !



Nous observons également une augmentation des demandes de propriétaires parisiens souhaitant louer leurs biens pour les Jeux Olympiques ou ayant reporté leur projet de vente préférant le mettre en location.



Nous anticipons un retour à la normale du marché immobilier après les Jeux Olympiques.