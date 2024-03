Crédit immobilier : Les banques sont prêtes et n’attendent que les emprunteurs

Après un mois de février présentant des évolutions modérées des taux, ce mois de mars est à l’accalmie. Ainsi sur les 130 taux (régions et durées), plus de 2/3 sont stables, seuls 4 sont à la hausse (5 points de base sur le taux moyen 10 ans) et le quasi tiers restant étant à la baisse !

Toutes les régions profitent de baisses des taux

Cependant ces baisses sont très limitées : plutôt 5 points de base, rarement 10. Mais elles profitent à tous car ce sont majoritairement les taux moyens et les durée 15/20 et 25 ans qui en profitent. Sauf en région Rhône Alpes Auvergne, où seules les durées courtes voient leurs taux baisser. Une région d’exception : la Bretagne. Ici, les taux baissent de 10 points de base sur 20 ans mais aussi de 14 points de base du 25 ans en taux mini. Les taux les plus bas se trouvent donc en Bretagne et Pays de Loire, ainsi qu’en Occitanie.

Les futurs acquéreurs tardent à se lancer

« L’atterrissage est là côté taux, porté par les interrogations des banques qui ont besoin de repères. Et si en affichage, on ralentit sur les mouvements, les possibilités de négociation au dossier sont de retour. Les banques sont prêtes à faire des efforts mais avec raison. La plus grosse de difficulté du moment reste la demande. Les futurs acquéreurs tardent à se lancer bien que nous ayons vu le retour d’aspirants à la propriété en ce début d’année, dont 9 sur 10 n’ont pas signé dans le mois et sont donc en recherche. Mais la reprise sera longue et progressive à moins que des décisions soient prises pour engager ceux qui pourraient acheter à se lancer. C’est ce qu’on fait les banques : elles sont prêtes et n’attendent que les emprunteurs» précise Cécile Roquelaure, directrice des études d’Empruntis.