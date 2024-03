Immobilier : White Bird property management vise les 3Mds d’euros sous gestion

White Bird poursuit son envol. L’entreprise a réalisé une percée auprès des investisseurs institutionnels avec désormais plus d’une quinzaine de grands comptes parmi ses clients

Colliers Global Investors, Ardian, Meanings, ou encore CBO Territoria : White Bird poursuit sa percée auprès des investisseurs institutionnels avec désormais plus d’une quinzaine de grands comptes parmi ses clients. La reconnaissance d’un savoir-faire opérationnel désormais validée dans la gestion d’actifs résidentiels, tertiaires et de retail. En 2023, White Bird a ainsi notamment géré la livraison et la mise en exploitation de 7 immeubles en VEFA en Ile-de-France, de la pré-livraison à la commercialisation (600 appartements loués).

Avec une croissance de 52% de son portefeuille de mandats, White Bird, qui a dépassé les 2,3 milliards d’euros d’actifs sous gestion au 1er janvier, entend consolider cette dynamique en franchissant le cap des 3 milliards à horizon 2025.

Immobilier résidentiel & tertiaire

« L’écosystème digital et les process que nous avons développés font la différence pour offrir un service fiable, efficace et rapide aux bailleurs institutionnels. A un moment charnière pour le marché immobilier, l’excellence opérationnelle et la gestion de la relation avec les locataires deviennent des éléments clés de la création de valeur. L’engagement de nos équipes opérationnelles nous permet de déployer fidèlement la stratégie de nos mandants au quotidien sur les actifs », précise Delphine Merle, cofondatrice de White Bird.

Une approche que commente Aude Castel, Directrice générale du property management chez White Bird, « elle a convaincu nos clients institutionnels historiques en property management qui nous ont renouvelé leur confiance. Nous comptons aujourd’hui, en résidentiel, retail et tertiaire, plus de 2 500 lots sous gestion, soit 600 000m² pour 100 millions d’euros de loyers. Grâce à la confiance de nos partenaires, nous devrions atteindre les trois milliards d’euros d’actifs sous gestion d’ici 18 mois. »