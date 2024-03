Immobilier à Rennes : La baisse des prix ralentit pour se stabiliser

Est-ce bientôt le retour des beaux jours sur le marché immobilier rennais ? La baisse des prix se stabilise. En revanche, vendre prend de plus en plus de temps : 74 jours en moyenne en mars 2024, soit 25 jours de plus qu’il y a un an.

Alors que le marché immobilier rennais connaît une baisse de ses prix de -3,2% sur un an pour s’établir à 3 925€/m² pour les appartements au 1er mars 2024, une nouvelle tendance semble émerger avec une stabilisation des prix de +0,1% sur les trente derniers jours.

Si la baisse des prix qui semble ralentir pour se stabiliser est un bon signal pour le marché, vendre un bien dans la ville, en revanche, prend de plus en plus de temps : 74 jours en moyenne en mars 2024, soit 25 jours de plus qu’il y a un an. Face à des signaux qui semblent contradictoires, quelles sont les perspectives sur le marché rennais ? L’équipe scientifique de SeLoger dévoile son analyse du marché local.

Rennes : des vendeurs prudents préservant la ville d’une baisse des prix plus importante

Le cycle baissier rencontré par l’ensemble du marché immobilier français cette année dernière n’a pas épargné les grandes métropoles, y compris Rennes, qui a vu ses prix baisser de -3,2% pour les appartements sur un an. Un bilan négatif certes, mais qui demeure moins important que pour d’autres grandes métropoles comme Bordeaux ou Toulouse qui ont respectivement perdu -7,4% et -6,3% sur cette même période. De plus, si ces deux métropoles continuent de voir leurs prix baisser, Rennes, elle, fait partie de celles qui pourraient commencer à retrouver des couleurs si cette tendance persiste (+0,1% sur le dernier mois).

Au 1er mars 2024, le prix moyen du mètre carré des appartements dans la ville de Rennes s’élève à 3 925€, la positionnant comme la quatrième métropole la plus chère parmi les 10 plus grandes villes de France (hors Paris).

Malgré ce léger ralentissement dans la baisse, les prix dans la ville ont baissé de manière significative depuis deux ans (-3,7%). Pour expliquer cela, les délais de vente moyens semblent être une première clé de lecture. Vendre un bien dans la ville de Rennes prend en moyenne 74 jours au 1er mars 2024, soit 25 jours de plus qu’à la même période l’année dernière. Parmi les 10 plus grandes villes de France, Rennes est par ailleurs la métropole où les délais de vente se sont le plus allongés sur un an.

Si certains vendeurs sont forcés de finir par accepter de baisser leur prix pour vendre, cette dynamique illustre le comportement attentiste d’autres vendeurs qui peuvent se le permettre et qui préfèrent prendre plus de temps pour vendre plutôt que d’accepter de baisser le prix de leur bien, préservant ainsi le marché de Rennes de baisses plus fortes. Dernière clé de lecture : l’évolution du nombre de biens mis en vente. Sur les douze derniers mois, Rennes a connu une augmentation de +28,7% des biens à vendre disponibles sur SeLoger. Une hausse du nombre d’annonces dans ces proportions est le résultat d’un cumul de logements qui ne trouvent pas preneurs et qui mettent par conséquent plus de temps à se vendre.

Des quartiers Thabor à Le Blosne : des prix immobiliers qui font le grand écart

La ville de Rennes connaît différentes réalités en termes de prix immobiliers (tous types de biens confondus), avec des écarts importants entre le centre-ville et sa périphérie. En tête des quartiers les plus huppés, se trouve le prestigieux quartier de Thabor – Saint Hélier, qui affiche le prix le plus élevé au mètre carré, atteignant 4 712€.

De plus, ce quartier abrite la célèbre Rue Waldeck-Rousseau, qui détient le titre de la rue la plus chère de la ville avec un prix moyen au mètre carré de 5 734€ au 1er mars 2024. En deuxième position du classement, le quartier Centre, le cœur historique de Rennes, où l’achat dans les rues pavées près de la cathédrale Saint-Pierre de Rennes coûte en moyenne 4 670 €/m². Le quartier Nord – Saint Martin complète le trio des quartiers les plus chers de Rennes, avec un coût moyen d’achat de 4 567€/m².

A contrario, le sud de Rennes regroupe deux des quartiers les plus abordables de la ville. Issu des grandes opérations d’extension urbaine de la ville, le quartier Le Blosne, est le plus abordable, avec un prix moyen à 2 630 €/m².

Le quartier de Bréquigny reste très attractif avec une moyenne de 3 246€/m², comprenant notamment le parc Gayeulles, le plus vaste de la ville où se succèdent espaces boisés, étangs et clairières. Au nord-ouest de la ville, le quartier de Villejean-Beauregard s’est développé tout en restant abordable, avec un prix moyen de 3 332€/m² au 1 er mars 2024.

