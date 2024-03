Nomination : Agnès Ramé, élue présidente du Synaphe, le Syndicat des espaces de coworking

Agnès Ramé, Directrice Générale de B’Coworker, la marque de coworking et de bureau opéré du groupe BMG, a été élue au poste de présidente du Synaphe, le Syndicat National des Professionnels de l’Hébergement d’Entreprises en France, à l’occasion du salon Workspace Expo 2024.

La mission du Synaphe est à la fois de fédérer les professionnels du secteur,de défendre leurs intérêts auprès des pouvoirs publics et de promouvoir la filière. Il compte plus de 200 adhérents, au sein de toute la filière de l’immobilier de service, allant du coworking à taillehumaine jusqu’aux plus gros opérateurs : Regus, Startway, Buro Club, B’CoWorker…

Le mandat d’Agnes Ramé s’articulera autour de 3 valeurs qui lui sont chères et qui rejoignent la raison d’être du Synaphe : Servir, protéger et former.

Après avoir commencé sa carrière comme agent immobilier, Agnès Ramé fonde l’association le Chant des Feuillants en 2018.

Cette association a pour objectif de restaurer la Chapelle des Feuillants dans le centre-ville de Poitiers pour la transformer en tiers-lieu dédié à la culture et à l’art.

En 2019, elle rejoint le Groupe BMG pour développer la nouvelle marque de coworking du groupe, B’CoWorker, et est nommée Directrice Générale de la marque.

B’CoWorker propose une offre multirégionale en périphérie des grandes métropoles à destination des entreprises et de leurs collaborateurs leur permettant de disposer de lieux à la fois flexibles et faciles d’accès : bureaux privatifs et partagés clés en main, salles pouvant accueillir des réunions, formations et événements professionnels, openspace, domiciliation d’entreprise, bureaux opérés.

Les espaces sont entièrement modulables et peuvent être réservés à l’heure, à la demi-journée, à la journée, au mois ou à l’année en moins de 3 minutes sur l’application B’CoWorker.

Depuis début 2020, 18 centres B’Coworker ont ouvert partout en France et d’ici la fin d’année 2024, 7 nouveaux centres de coworking verront le jour.