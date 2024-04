De plus en plus de grandes entreprises optent pour les bureaux opérés pour leurs directions régionales. Contrairement aux idées reçues, ces espaces de travail de nouvelle génération ne s’adressent pas qu’aux start-ups et TPE.

Contrairement aux idées reçues, la formule de bureau opéré ne s’adresse pas qu’aux entrepreneurs ou aux start-ups mais séduit également les grandes entreprises. Quelles sont les raisons qui poussent les entreprises à s’installer dans des bureaux opérés ? Voici les réponses Newton Offices, pionnier des bureaux opérés en régions, avec plus de 50.000 m2 d’espaces de travail en France.

Les bureaux opérés, plus de flexibilité

Certaines grandes entreprises étrangères ont opté pour les bureaux opérés pour le déploiement de leurs sièges français. Pour le groupe américain National Instruments, fournisseur d’outils de test de dispositifs sans contact, la flexibilité proposée était un atout non négligeable. L’acteur américain s’est installé chez Newton Offices Haute-Borne (Villeneuve d’Ascq, 59) afin d’assurer la transition vers son nouveau siège français en construction.

Fabien Le Dû, Directeur de la R&D, a pu allonger la durée de son contrat chez Newton Offices facilement, alors que les travaux prenaient du retard. «La flexibilité de Newton Offices se traduit de plusieurs manières : sur la surface et la durée d’engagement. Lorsque nous avons emménagé, nous avions initialement opté pour un grand bureau et une salle de réunion privative. Au bout de deux jours, nous nous sommes rendu compte que ce n’était pas suffisant et avons pu ajouter des postes de travail supplémentaires. Puis, compte tenu du retard d’emménagement dans nos nouveaux bureaux, nous avons très facilement étendu la durée de notre engagement. »

À Aix-en-Provence, la société Solly Azar a elle aussi été séduite par la flexibilité proposée par Newton Offices. En attente de ses futurs locaux, le courtier en assurances a choisi Newton Offices pour installer ses équipes sur près de 300 m2 pendant 24 mois. « Nous avons visité l’immeuble Newton Golf des Milles, qui était encore en travaux. Nous n’avons pas hésité une seconde. Ce qui nous a séduits, c’est le fait que le site soit neuf, les bureaux modernes, la connexion internet fibrée, l’accès facile… Toutes les conditions étaient réunies pour emménager chez Newton Offices le temps que nos bureaux voient le jour. » commente Philippe Saby, Directeur général de Solly Azar.

Les bureaux opérés, de l’accessibilité et des services

Toujours à Aix-en-Provence, le groupe IDEX qui compte plus de 3000 collaborateurs en France, a choisi Newton Offices pour l’accessibilité, la possibilité de privatiser des surfaces et les services proposés. Après une première implantation sur un demi-étage privatisé (810 m2) à Aix-en-Provence, le groupe spécialisé dans la transition énergétique a installé sa direction régionale Rhône-Alpes chez Newton Offices à Lyon (9e).

Marianne Blanc, Directrice Régionale Sud-Est, revient sur leurs motivations : « Quand nous avons visité Newton Offices Golf-des-Milles, ce qui était intéressant, c’était son accessibilité : très proche de la gare TGV, très facile d’accès pour les salariés. (…) Enfin, le fait qu’il y ait des services annexes qui puissent être proposés à nos collaborateurs et améliorer leur qualité de vie au travail… C’est vraiment pour nous un gain de temps et d’énergie qui nous permet de nous concentrer sur le cœur de notre activité. »

De son côté, EDF Renouvelables a choisi Newton Offices pour ses espaces de travail à Lyon et Montpellier pour un total de plus de 3.000 m2. Pour chacune de ces implantations régionales, la localisation des immeubles Newton Offices a été déterminante dans le choix de Laurent Ehrsam, Chef de projets immobiliers : “Newton Offices nous a apporté une localisation idéale et une flexibilité qui nous permettait d’occuper, progressivement, des espaces privatifs supplémentaires pour accompagner notre augmentation d’effectif.”

Des raisons partagées par d’autres acteurs tels que la Caisse d’Épargne, installée récemment chez Newton Offices Croisé Laroche à Marcq-en-Baroeul (59), le géant du conseil EY à Montpellier, ou même le Consulat Général du Brésil à Marseille. Pour ce dernier, un étage de 700 m2 a été privatisé et aménagé sur-mesure pour répondre aux besoins spécifiques du client. Conformément à son offre “Plateaux by Newton”, l’opérateur français a pris en charge les travaux d’aménagement pour livrer une prestation complète intégrant travaux, mobilier, contrôle d’accès, infrastructure IT…

“Nous avons aménagé, meublé, décoré et entretenu plus de 50.000 m2 de bureaux depuis 2016,” indique Guillaume Pellegrin, Fondateur de Newton Offices. “Les grandes entreprises que nous accompagnons recherchent des espaces de travail centraux, agréables et fonctionnels (IT, sécurité, ménage, maintenance…), avec un accompagnement quotidien pour apporter du confort à leurs équipes (afterwork, conférences, cours de sport/yoga…), le tout à des conditions flexibles (surface, engagement). Plateaux by Newton est la réponse à ces nouveaux enjeux, chaque entreprise place le curseur où elle le souhaite, que ce soit au niveau de la durée d’engagement ou du niveau de services nécessaire. Une formule qui combine les avantages du bail commercial (personnalisation, confidentialité, sécurité) et ceux du coworking (flexibilité, animations, services), sans leurs inconvénients. ”

Les bureaux opérés, des économies à la clé

L’entreprise américaine PTC, spécialisée dans la conception de logiciels, qui affiche un chiffre d’affaires de 2 milliards de dollars, a choisi d’installer son siège français à Aix-en-Provence il y a 30 ans. Ses bureaux étant devenus surdimensionnés avec le télétravail, la société a déménagé pour s’installer chez Newton Offices Golf des Milles dans un espace privatif de 340m² permettant d’accueillir une trentaine de collaborateurs.

Une formule totalement en adéquation avec les attentes de PTC comme le décrit Eric Pouligny, Vice-Président : « Quelques mois après notre entrée chez Newton Offices, nos collaborateurs nous disent qu’ils se sentent bien dans les nouveaux locaux. La fréquentation des bureaux est en augmentation et nous avons réalisé des économies d’environ 40% par rapport à nos anciens bureaux. »

Le coût des bureaux est un sujet qui revient souvent dans les préoccupations des dirigeants d’entreprises soucieux de maîtriser leurs dépenses. Les formules clés en main de Newton Offices ont l’avantage de proposer une prestation tout compris (travaux, aménagement, décoration, entretien, maintenance, Internet, électricité, café…) à un tarif mensualisé qui donne une meilleure lisibilité dans le temps.

“Nous apportons de la tranquillité d’esprit aux directeurs financiers,” précise Guillaume Pellegrin. “En passant aux bureaux opérés, nos clients limitent les fonds immobilisés en garantie et s’affranchissent de tout investissement pour leurs espaces de travail. Ils savent à l’avance précisément combien leurs bureaux vont leur coûter sans aucune mauvaise surprise,” conclut-il.

Déjà présent à Marseille, Lyon, Lille, Montpellier et Aix-en-Provence, Newton Offices poursuit son développement avec l’ouverture de 4.000 m2 à Toulouse (31) en avril, 12.000 m2 à Limonest (69) en juillet, puis 6.000 m2 à Sophia Antipolis (06) en septembre prochain. D’autres projets immobiliers sont en cours partout en France (Nice, Bordeaux, Nantes, Rennes…) y compris en région parisienne.

Source : Newton Offices