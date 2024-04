Immobilier : Propriété avec vue, une valeur sûre

En immobilier, une caractéristique persiste comme un élément fondamental et intemporel : la vue. Bien plus qu’un panorama, une vue exceptionnelle peut transformer une propriété en une oeuvre d’art qui vibre au gré des saisons.

Au-delà de son attrait esthétique indéniable, une vue imprenable peut significativement augmenter la valeur d’un bien y compris quand il tutoie déjà les sommets du Beau et de l’exclusif.

Une vue panoramique offre un cachet unique, une toile de fond majestueuse pour un style de vie de plus en plus recherché. Que ce soit surplombant les toits de Paris, embrassant les eaux scintillantes de la Côte d’Azur ou dominant les vignobles de Bordeaux, une vue exceptionnelle devient alors le symbole de l’élégance et du luxe à la française.

Pour Laurent Demeure, Président et CEO de Coldwell Banker Europa Realty : « une propriété avec vue sur l’océan peut afficher une valeur jusqu’à 30% plus élevée que celle de ses homologues sans vue. De même, un appartement offrant une vue panoramique sur tout Paris peut connaître une augmentation de sa valeur de l’ordre de 20 %. Les acheteurs fortunés sont prêts à débourser des sommes considérables pour l’opportunité rare de posséder une vue à couper le souffle, conscient de l’attrait intemporel et de l’appréciation continue de ce privilège exclusif ».

Dupleix, Paris 16ème, offrant une vue panoramique à 360° sur la Tour Eiffel et Montmartre

La recherche d’un luxe d’expérience

Si les biens bénéficiant d’une vue imprenable ont de tous temps été prisés par les acheteurs fortunés, la demande s’est largement accélérée ces dernières années au gré de l’actualité mondiale (pandémie) et des évolutions des styles de vie.

« À une époque où le luxe ne se mesure plus seulement en termes de biens matériels, mais plutôt en expériences inoubliables, les acheteurs fortunés cherchent à transcender les frontières traditionnelles de l’immobilier de prestige. Pour eux, une propriété n’est plus simplement un lieu de résidence, mais un théâtre où se déroulent les moments les plus précieux de leur vie », explique Vanda Demeure, Vice-présidente de Coldwell Banker Europa Realty. Dans cette optique, une vue panoramique devient bien plus qu’une caractéristique : elle est le point de départ d’une expérience sensorielle et émotionnelle inégalée.

Un Investissement durable

« Dans leur quête immobilière, nos clients reconnaissent la valeur intemporelle d’une vue à couper le souffle. Au-delà des tendances éphémères, une expérience visuelle exceptionnelle perdure, enrichissant chaque instant de leur vie quotidienne. Cette reconnaissance de l’investissement dans l’expérience conduit à des choix immobiliers éclairés, où chaque euro dépensé pour une vue unique est perçu comme un investissement sûr », ajoute Vanda Demeure.

Contempler depuis son salon la majesté d’un monument emblématique comme la Tour Eiffel, la Statue de la Liberté ou la Sagrada Familia procure une expérience résidentielle incomparable. Ces vues non seulement évoquent l’histoire et la culture de la ville, mais elles ajoutent également une dimension artistique et symbolique à la vie quotidienne des habitants.

L’importance d’une vue panoramique au moment d’acquérir une maison ou un appartement transcende largement son aspect esthétique. Avec des implications financières tangibles, un impact sur le bien-être et la qualité de vie, ainsi qu’un potentiel d’investissement durable, une vue exceptionnelle se positionne comme un élément incontournable dans le paysage immobilier contemporain.