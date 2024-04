Immobilier : Dans quelles villes vaut-il mieux acheter que louer en France ?

Des prix de l’immobilier en baisse, mais des taux qui restent élevés, des loyers en hausse … l’équation de ces Français qui souhaitent habiter en ville n’est pas simple à résoudre. Faut-il louer une petite surface pour acheter un bien plus grand dans un second temps, ou directement faire l’acquisition du bien qui répondra à long terme à leur projet de vie ? Meilleurs Agents dévoile son dernier classement des villes où il vaut mieux soit acheter, soit louer un 70m2, en fonction de la durée d’amortissement, au sein des 200 plus grandes villes de France.

Des communes où l’achat d’un 70 m² est rentable en moins de 4 ans, ça existe !

Pour ces Français qui n’envisagent pas de rester plus de quelques années dans le même logement, l’achat d’un 70m² dans 62 communes des 200 plus grandes villes de France reste intéressant avec une durée d’amortissement inférieure à 9 ans. C’est particulièrement le cas à Saint-Quentin (4 ans), Mulhouse (4 ans et 1 mois) et Creil (4 ans et 8 mois) où il faut moins de 5 ans pour rentabiliser l’achat de ce type de bien versus en être locataire, c’est-à-dire pour se constituer un patrimoine au moins équivalent.

À lire aussi Immobilier : Les prix baissent encore mais une reprise se dessine

Entre 9 et 13 ans pour rentabiliser un 70m²… Tout dépend du projet de vie !

À Paris, l’achat d’un appartement de 70 m² est seulement rentable au bout de 11 ans et 11 mois. Une temporalité à mettre en perspective avec les différents projets de vie des Français, notamment pour les 42% des 18-34 ans*, qui envisagent d’acheter un bien en raison d’un changement dans la composition de leur foyer. Si la durée d’amortissement correspond au projet de vie dans la ville, l’achat de ce type de bien reste une bonne idée. Les métropoles de Marseille (10 ans et 4 mois), Lille (10 ans et 5 mois), Montpellier (10 ans et 6 mois), Nice (11 ans et 7 mois) et Bordeaux (12 ans et 11 mois) suivent cette même logique.

Annecy, Anglet, Sables-d’Olonne : ces endroits où l’amortissement demande plus de 20 ans

Pour 27 communes parmi les 200 plus grandes villes de France, l’achat d’un bien de 70m² met plus de 13 ans à être rentable. C’est le cas des métropoles de Nantes et Rennes avec respectivement 13 ans et 4 mois et 13 ans et 5 mois de durée d’amortissement. Pour les villes d’Annecy, Saint-Germain-en-Laye, Saint-Malo, Anglet et les Sables d’Olonne, cette durée dépasse même les 20 ans.