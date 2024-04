Prix immobilier : L’écart entre les attentes des vendeurs et des acquéreurs se réduit

Appréhender l’écart entre l’estimation du professionnel, le prix espéré par le vendeur et les propositions concrètes des acquéreurs, c’est l’ambition du nouvel index GAPI –GAP comme “écart” en anglais, “I” comme immobilier concocté par Enchères Immo sur la base des 2000 ventes interactives réalisées en France au cours des deux dernières années.

Un nouvel indice pour tracer le gap entre prix estimé et prix réel

“En amalgamant et affinant ces 3 informations – estimations, prix espérés et propositions, l’index GAPI offre un reflet instantané et ajusté de l’état du marché, à l’instant T. Se basant sur les estimations professionnelles (base 100) comme référence, cet indice trace en quasi temps réel l’évolution de l’écart entre le prix attendu des vendeurs et celui proposé par les acheteurs.”, explique Louis du Clary, cofondateur d’Enchères Immo.

Avec des mises à jour hebdomadaires, l’index GAPI, capte les micro-mouvements du marché, anticipant les tendances à venir.

L’objectif ? « Analyser les comportements des acheteurs et des vendeurs en temps réel, et chiffrer précisément l’écart de prix entre ces deux acteurs,” ajoute le cofondateur.

L’index GAPI, une prise de pouls à l’instant T

A la lecture du graphique ce-dessus, le prix maximum proposé par les acheteurs (courbe bleue) s’écarte des estimations professionnelles de janvier à mars 2023, en même temps que les taux augmentent, alors que depuis le début de l’année 2024, leur prix maximum s’en rapproche, pendant que les taux baissent. Côté vendeurs en revanche (courbe rouge), l’attentisme se ressent, avec un plateau jusqu’en octobre 2023, puis des prix attendus qui baissent pour se rapprocher des estimations professionnelles.

L’écart entre l’attente du vendeur et les offres des acquéreurs ? 5% contre 9,3% en novembre

En novembre dernier, un écart de prix de 9,3 % attestait du blocage du marché. Le rapprochement observé des deux courbes, qui tendent à rejoindre l’estimation des professionnels signe une meilleure concertation entre vendeurs et acheteurs. L’écart se situe aujourd’hui à 5 % Cette acceptation du marché par les deux parties, si elle se confirme, anticiperait bel et bien un début de reprise comme le souligne notamment Century 21 dans sa dernière analyse conjoncturelle.

“En ce début avril 2024, l’index GAPI d’Enchères Immo laisse présager une dynamique prometteuse : les ajustements des taux d’intérêt semblent influencer positivement les comportements d’achat, tandis que les vendeurs, après une période d’attente, commencent à aligner leurs prix sur la réalité du marché”, conclut Louis Du Clary, cofondateur du site de ventes interactives.