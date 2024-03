Immobilier Paris 16ème Auteuil : « Les vendeurs privilégient les acquéreurs structurés financièrement »

Alexandra Leca, directrice chez Vaneau Auteuil-Passy, dévoile les tendances du marché dans le 16ème arrondissement de Paris plus précisément à Auteuil.

Au cœur du Village d’Auteuil, le marché immobilier reprend du rythme et de l’énergie. La sérieuse correction des prix enregistrée en 2023 produit des effets bénéfiques et positifs sur la fluidité du marché. Le prix moyen d’un appartement a baissé de 4.5% sur l’année 2023. Après un travail intense auprès des propriétaires, qu’il faudra encore poursuivre pour rationaliser les prix, nous pouvons espérer trouver d’ici cet été un nouvel équilibre entre acquéreurs et vendeurs. Les acquéreurs dotés d’une surface financière fiable et solide sont aujourd’hui en position de force et disposent de sérieuses opportunités. Les beaux appartements familiaux et de réception restent la valeur refuge par excellence pour les jeunes familles qui recherchent leur résidence principale.

11 500 à 13 000 euros le mètre carré pour un bien familial

Le prix moyen sur le secteur du Village d’Auteuil oscille entre 11 500 €/m2 et 13 000 €/m2 pour un appartement familial et peut atteindre des sommets vertigineux pour une maison.

Les biens situés dans les rues prisées et recherchées de Passy se situent entre 12 500 €/m2 et 14 000 €/m2, voire 16 000 €/m2 pour des biens en parfait état.



Les beaux biens très qualitatifs, intégralement rénovés, offrant des prestations haut de gamme, sont privilégiés et partent systématiquement au prix demandé.

Des offres d’achat parfois très agressives

Dans le Village d’Auteuil et à Passy, plus de 90 % de notre clientèle est française. Il s’agit généralement de jeunes familles, qui recherchent de beaux appartements haussmanniens ou des biens bénéficiant de terrasses. Le grand nombre d’écoles publiques et privées réputées est un atout fondamental. L’existence de nombreux parcs est également un atout majeur.

Les acquéreurs orientent généralement leurs recherches sur de beaux appartements familiaux de 120/140 m2, avec 3 à 4 chambres, dotés de charme et de cachet. Ce sont des biens rares et prisés, qui seront toujours côtés à la revente.

Ces familles ont été impactées par la remontée rapide des taux d’intérêts en 2023. Elles ont ralenti leurs recherches et freiné leurs projets. Les acquéreurs les plus audacieux n’hésitent pas à formuler des offres d’achat très agressives entraînant d’âpres négociations. Les volumes de ventes ont été affectés et les délais de vente se sont allongés, passant en moyenne de 55 jours à 75 jours.

Les propriétaires sont conscients de la correction du marché

La très grande majorité des vendeurs que nous accompagnons sont français, pour 90 % d’entre eux. Ce sont essentiellement des familles ayant besoin de s’agrandir, qui aiment l’esprit village et chaleureux de nos quartiers, l’atmosphère familiale et attachante. A l’inverse, ce sont aussi des couples qui possèdent de grands appartements familiaux, dont les enfants ont pris leur envol. Ils souhaitent vendre, arbitrer financièrement entre leurs actifs et acquérir un luxueux pied-à-terre avec un bel espace extérieur.

Les propriétaires sont conscients de la correction du marché immobilier et privilégient les acquéreurs structurés financièrement.

Vers un rééquilibrage sain et durable

Dans les quartiers privilégiés d’Auteuil et de Passy, la logique qui sous-tend l’achat d’un bel appartement haussmannien ou d’un luxueux hôtel particulier est fondée sur la raison et la passion. Plus que jamais, l’immobilier de prestige obéit à la fois à des critères affectifs et rationnels, financiers et patrimoniaux. Les rapports que nous tissons avec nos clients sont fondés sur l’exigence, l’excellence, la confiance et l’accompagnement absolu, tout en anticipant leurs attentes. La demande étant supérieure à l’offre, le prix de la rareté nous permet d’être optimistes quant à l’évolution du marché immobilier vers un rééquilibrage sain et durable.

Paris 16ème : 3 exemples de biens vendus

RUE BEETHOVEN – PARIS 16EME – APPARTEMENT – 245.34 m² – VENDU : 16 500 €/m2. Appartement traversant au 6ᵉ étage par ascenseur avec balcon et vue Tour Eiffel, rénové par architecte. Galerie, séjour, salle à manger, cuisine dînatoire équipée, 4 chambres, 3 salles de bains. 2 caves, parking et un studio.

CHAILLOT/GALLIERA – PARIS 16EME – APPARTEMENT – 261 m² – VENDU : 17 000 €/m2. Appartement de réception au 2e étage avec ascenseur. Galerie d’entrée, double réception, salon exposé Sud-Ouest, 4 chambres avec leur salle de bains. Plan parfaitement équilibré, en angle, beaux volumes. Chambre de service.

BOULEVARD MURAT – PARIS 16EME – LOFT ATYPIQUE – 202 m² – VENDU : 12 850 €/m2. Bien d’exception en duplex, avec 6 m de HSP. Double exposition Est-Ouest, vues dégagées et plein ciel. Entrée, séjour cathédrale de 55m², cuisine ouverte avec ilot central de 27m², 4 chambres, 3 salles de bains, sauna. 2 caves.

Source : Vaneau