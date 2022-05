Immobilier Paris 16ème (Nord) : Les attentes des vendeurs pas toujours en phase avec le marché

Etat des lieux du marché immobilier à Paris dans le nord du 16 ème arrondissement avec Bruno LACHAIZE, Directeur de l’agence immobilière Vaneau Trocadéro.

Les investisseurs internationaux sont de retour

Après une longue période d’épidémie de Covid marquée par l’absence des investisseurs internationaux, l’agence Vaneau Trocadero avons constaté sur ce premier semestre 2022 un véritable retour des acheteurs étrangers, avec des acquéreurs venus des Philippines, du Liban ou encore de Chine, sans oublier les américains.

La clientèle française a été frileuse le 1er mois de la guerre en Ukraine

Le premier mois faisant suite à la guerre en Ukraine a mené à un ralentissement sérieux de l’activité, surtout de la part de la clientèle française qui a été plus frileuse.

Les acheteurs sont de plus en plus exigeants. Les biens avec quelques défauts sont de plus en plus discutés et négociés. En revanche, les appartements avec très peu de défauts continuent à se vendre rapidement.

Les prix moyens dans le nord du 16ème ? 13 000€ à 15 000€ le m2

Le nord du 16ème arrondissement est davantage convoité par les étrangers, les prix varient entre 13 000 et 15 000 €/m2, avec une demande très ciblée sur Victor Hugo, Trocadéro et Passy.

Les biens les plus recherchés sont ceux à étage élevé, sans vis-à-vis, lumineux et avec un balcon.

Le secteur reste très demandé, mais les attentes de certains vendeurs ne sont plus

conformes à l’évolution des prix depuis le début de la crise sanitaire

Exemple de bien vendu dans le nord du 16ème arrondissement

Appartement FOCH – FLANDRIN – 110 m2 – Prix : 1 612 000 €

Appartement comprenant tout le charme de l’ancien de 110 m2 situé en RDC donnant sur une magnifique cour intérieure, de 4 pièces comprenant ,3 chambres, cuisine séparée,1 salle de bain, et 1 WC. HSP de 3m80. Excellent plan optimisé en étoile. Cave.

Pour aller plus loin sur la conjoncture des marchés immobiliers de prestige en juin 2022

L’analyse de marché et les chiffres ci-dessus émanent de Bruno LACHAIZE, directeur de l’agence immobilière Vaneau Trocadéro.

L'analyse de marché et les chiffres ci-dessus émanent de Bruno LACHAIZE, directeur de l'agence immobilière Vaneau Trocadéro.