Dans ce nouvel épisode de Mon Podcast Immo, Ariane Artinian explore le marché immobilier de Neuilly-sur-Seine Hauts-de-Seine) avec Stéphanie Le Delezir, directrice de la maison Emile Garcin Neuilly.

Véritable écrin de verdure aux portes de Paris, Neuilly offre une qualité de vie exceptionnelle qui attire de plus en plus d’acheteurs en quête d’espace, de tranquillité et de luxe discret.

« Le bureau de Neuilly est dans le quartier de Saint-James. C’est un quartier très résidentiel, avec de sublimes hôtels particuliers, un cadre très verdoyant. Puisqu’on est à deux pas du bois de Boulogne« , précise Stéphanie Le Délezir, mettant en avant les atouts qui font de Neuilly un lieu unique pour vivre et investir.

Neuilly-sur-Seine, souvent considérée comme un 21ème arrondissement de Paris, séduit par ses avenues larges et arborées, et ses allées plus intimes. « Nos clients viennent à Neuilly pour son calme, son cadre verdoyant. Vous avez des avenues très larges, avec des arbres, mais vous avez aussi la présence de petites allées, de passages beaucoup plus confidentiels« , explique Stéphanie Le Délezir. Cette ambiance particulière attire une clientèle variée, des familles aisées aux investisseurs étrangers, tous à la recherche d’un cadre de vie exceptionnel.

La demande pour des biens de haute qualité à Neuilly est solide, avec des appartements familiaux et des hôtels particuliers qui peuvent atteindre des prix élevés. « Les biens lorsqu’ils sont en étage élevé, avec ascenseur, dans de beaux immeubles haussmanniens, avec un extérieur, une rénovation de qualité, peuvent atteindre des prix autour de 15 000 euros le mètre carré« , poursuit Stéphanie Le Delezir.

Outre les chiffres du marché, la directrice de la maison Émile Garcin Neuilly revient sur les coulisses du métier d’agent immobilier, où chaque transaction est une histoire, un projet de vie : « On rentre dans l’intimité de nos clients. On partage des moments de vie, des moments charnières de leur vie« .