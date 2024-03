Alexis Michel, directeur de l’agence immobilière Vaneau Neuilly, fait le point sur les tendances du marché de l’immobilier à Neuilly-sur-Seine.

A Neuilly-sur-Seine, le marché immobilier a subi un net ralentissement en fin d’année 2023 en ce qui concerne le volume de transactions. Vaneau, spécialisé depuis 50 ans dans la vente et la location de biens immobiliers de prestige en France, que le marché se réduit aux ventes nécessaires (divorces, prêts relais, successions), et moins aux ventes de confort.

2023 était une première année de baisse des prix, qui ont chuté de l’ordre de 12% à 13%. Nous pensons que cette tendance devrait perdurer sur 2024, au moins sur le premier semestre. Le secteur du luxe n’échappe pas à la règle, il est lui aussi impacté par cette revalorisation des biens, y compris dans les plus beaux secteurs de Neuilly

Même les très beaux biens ont connu des baisses de prix

Après être passé à 11 800 €/m² au 1er trimestre 2023, puis à 11 300 €/m² au 2e trimestre, le prix moyen du m2 a atteint les 10 900 €/m² au 4e trimestre 2023. Les biens avec défaut, ou plus excentrés, sont ceux qui ont connu la plus forte baisse.

Les très beaux biens quant à eux ont subi une baisse de l’ordre de 7 à 8 % sur l’année 2023, même s’ils sont situés à proximité du triangle d’or de Neuilly, autour de la Mairie.

L’écart de prix continue de se creuser entre les zones les plus recherchées et les secteurs les moins demandés.

Des offres à -15% voire -20% du prix affiché

Nous pouvons dire que nous sommes aujourd’hui sur un marché à deux vitesses qui est définitivement passé entre les mains des acquéreurs, qui sont prêts à faire beaucoup de visites pour trouver leur bien. Nous recevons régulièrement des offres à -15%, voire jusqu’à -20% par rapport au prix affiché, souvent de la part d’acquéreurs sans conditions suspensives qui savent qu’ils sont en position de force.

Depuis début janvier 2024, nous observons le retour de certains acheteurs qui soumettent de nouvelles offres à la hausse, permises par une baisse des taux progressive. De ce fait, nous continuons d’accompagner certains primo-accédants qui restent présents sur le marché neuilléen.

Nos acquéreurs sont très majoritairement français, bien que nous ayons eu quelques acheteurs étrangers sur la fin d’année 2023 et notamment des brésiliens.

La prise de conscience des vendeurs sur le fait que les prix baissent est lente, nous conseillons à notre clientèle d’accepter les offres le plus rapidement possible, car nous pensons qu’en 2024, le marché va encore être corrigé à la baisse.

La baisse des prix continue, conjuguée à une baisse des taux du crédit immobilier progressive, nous permet de rester optimistes pour les prochains mois. Le marché devrait retrouver un équilibre entre l’offre et la demande au second semestre 2024. Plus globalement, Neuilly-sur-Seine reste une ville attractive, reconnue pour sa qualité de vie pour de nombreux acheteurs, avec une clientèle également très fidèle.

Neuilly-sur-Seine : 3 exemples de biens vendus

RUE PERRONET – Neuilly-sur-Seine – APPARTEMENT – 138.2 m² – VENDU : 14 400 €/m²

En rez-de-jardin, appartement traversant de 5 pièces avec 2 jardins privatifs de plus de 150 m². Entrée, vaste séjour, terrasse, cuisine dinatoire, 3 chambres, 2 salles de bains. Une cave et un parking.

BOULEVARD VICTOR HUGO – Neuilly-sur-Seine – APPARTEMENT – 51 m² – VENDU : 10 800 €/m²

Au 5ᵉ et dernier étage avec ascenseur, appartement de 51 m² orienté Sud-Ouest, avec vue dégagée. Grand séjour, vaste cuisine, séjour, chambre, salle de bains. Gardien. Une cave complète ce bien.

RUE CASIMIR PINEL – Neuilly-sur-Seine – APPARTEMENT – 103.48 m² – VENDU : 8 500 €/m²

Appartement de 103.48 m² à rénover au 1er étage. Entrée, double réception, cuisine indépendante, salle de bains; Possibilité de troisième chambre. Fort potentiel avec de beaux volumes. Calme et lumineux.

Source : Vaneau