Nantes :  Magnifique hôtel particulier rénové et ensoleillé en centre ville

BARNES Nantes propose un hôtel particulier de 361 m², de 10 pièces et 6 chambres, rénové avec élégance, idéalement situé près de la place Aristide Briand. Au rez-de-chaussée, une entrée accueillante mène à un vaste séjour ouvert sur la cuisine et la terrasse, une salle à manger et un bureau.

Confort et élégance

Le premier étage comprend une chambre parentale avec salle de bains et dressing, une autre chambre avec salle de bains et une buanderie. Le deuxième étage offre quatre chambres, dont deux avec salles de douche attenantes, ainsi qu’une salle de douche indépendante.

Deux studios indépendants complètent ce bien

Le troisième étage propose un grand grenier aménageable. Le sous-sol dispose d’une cave, d’une cuisine de service, d’une salle de cinéma et d’un espace jeux avec salle de douche. De plus, une terrasse paysagée orientée sud-est et une annexe avec deux garages et deux studios d’habitation indépendants complètent ce bien.

Son prix : 2 199 000€. Pour en savoir plus, rendez vous sur Barnes.