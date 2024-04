Immobilier : Du 15 au 21 avril, iad lance sa 1ère semaine dédiée à l’estimation

iad lance l’estimation week. Car l’estimation immobilière constitue le nerf de la guerre de tout projet réussi, le réseau se mobilise à partir du 15 avril en organisant une semaine dédiée cette étape d’une vente pour informer, expliquer et bien sûr évaluer les biens des Français ayant un projet immobilier à court et moyen termes.

Quelle est la valeur de mon bien ? : la clé d’une vente réussie

Pour Olivier Descamps, Directeur Général iad France : « Qu’il s’agisse de la vente d’un appartement, d’une maison, d’un terrain ou d’un local commercial, l’estimation immobilière est clé car elle répond à la première interrogation de chaque vendeur : quelle est la valeur de mon bien ? Pour accompagner cette étape cruciale, iad permet à tous les particuliers de bénéficier de l’expertise et de conseils de vrais professionnels à proximité de leur domicile pour concrétiser leur projet de vie ».

Deux options pour faire estimer son bien

Généralement, la prise de contact pour l’évaluation d’un bien chez iad se fait de deux façons : soit le particulier connaît déjà un conseiller proche de chez lui et le contacte, soit le particulier se rend sur le site remplit les caractéristiques de son bien et reçoit une pré-évaluation qui sera, bien sûr, affinée par un conseiller de la région par la suite.

« Un projet immobilier est souvent le projet d’une vie. Avoir la confiance de mes clients et les accompagner dans l’achat ou la vente de leur bien est un honneur, c’est aussi un devoir : je leur dois une écoute attentive, des réponses claires, des conseils justes et avisés, une assistance administrative complète, une disponibilité 7/7j et une totale transparence. Finalement, ce sont eux qui ont le dernier mot pour juger de la qualité de mon travail et plus l’estimation est affinée, plus le client vendra vite son bien», précise Camille Labeguerie mandataire immobilier iad à Paris.