Métier immobilier : Agences Réunies dévoile une offre de formation pour aider les agences à résister à la crise

En 2024, le Groupement d’agences immobilières indépendantes, Agences Réunies, fête ses 25 ans. A cette occasion, il dévoile une offre de formation complète pour permettre aux agences de mieux résister à la crise et de faire plus de business.

A l’occasion de ses 25 ans, Agences Réunies, groupement national d’agences immobilières indépendantes, créé en 1998 par des professionnels du secteur, étoffe ses services.

Une offre de formation complète, accessible à 99€ par mois

Dans un contexte immobilier compliqué, dans lequel il est indispensable de savoir résister aux échecs et de garder un moral de gagnant, Agences Réunies a souhaité donner à ses adhérents une offre de formation complète, accessible à 99€ par mois pour tout membre de l’agence, bien plus étoffée que la simple remise à niveau imposée par la loi Alur, de façon à leur permettre de bénéficier des enseignements des meilleurs formateurs sur le marché pour les aider à générer du chiffre d’affaires additionnel et à se développer.

L’offre concerne le recrutement, l’intégration des collaborateurs, les techniques de vente, le développement professionnel et personnel, le mindset mais aussi une formation aux différents métiers de l’immobilier, tels que le viager, le syndic, le foncier, le neuf, la gestion locative, la location et l’immobilier d’entreprise. Le tout à un prix extrêmement avantageux puisque Agences Réunies a négocié les tarifs et va faciliter les remboursements auprès de vos fonds formation.

«Se former aux métiers donne la possibilité aux transactionnaires de proposer une offre de services plus large à leurs clients mais aussi de devenir résilients aux crises, précise Marc Julien, Président d’Agences Réunies. Cette offre est la plus grande innovation mise en place au sein d’Agences Réunies depuis le guide des achats qui avait marqué le début de ma présidence. Désormais, nous disposons du triptyque parfait pour nos adhérents : le guide des achats, le club destiné à l’inter-agences et le guide de formation.»

Elever les compétences des agents immobiliers pour plus de performance commerciale

Au printemps 2020, lorsque Marc Julien devient le nouveau Président d’Agences Réunies, il veut donner un nouvel élan au Groupement pour en faire une marque à part entière. Déployé sur le Grand Paris, Marc Julien, secondé par Gilles Parent, souhaite faire rayonner le Groupement sur la France entière. Il instaure une stratégie de conquête qui vise à élever le niveau de services proposé, tout en restant à un prix accessible, pour séduire les indépendants. Il lance en 2021 le Club Pro et le guide des achats, des formules de services adaptées selon les besoins des professionnels. Une stratégie payante puisque le Groupement compte aujourd’hui 370 agences immobilière affiliées contre de 80 en 2020.

« Au cours des dernières années, la dynamique au sein d’Agences Réunies a évolué. Notre objectif était d’offrir une visibilité accrue à nos adhérents et de mettre à leur disposition des outils pour améliorer leur performance commerciale. Depuis un an, nous cherchons davantage à les fidéliser et à multiplier les services que nous leur proposons. En cette période difficile, ils ont en effet besoin de plus de soutien. L’offre formation sera donc pour eux un outil efficace pour former leurs collaborateurs mais aussi pour se former aux métiers complémentaires.»

Des abonnements à la carte

Le Club Pro, véritable vitrine du Groupement, permet aux agents indépendants de travailler ensemble, d’échanger les biens en vente dans toute la France, donc faciliter la prise de mandats exclusifs. Le guide des achats permet aux professionnels de l’immobilier de bénéficier de tarifs négociés auprès d’une soixantaine de partenaires pour diffuser, entre autres, leurs annonces immobilières.

« Le Club Achat a été, un temps, le moteur de la croissance d’Agences Réunies parce que les tarifs des portails immobiliers étaient élevés. Nous avons depuis fait d’énormes efforts sur la structuration du Club Pro, avec le mandat commun VIP (Vendeur Immobilier Privilégié). Il est aujourd’hui plus sélectif sur le niveau de compétences des agences. D’où nos efforts sur la formation et les métiers.»

Les offres Club démarrent à 99 €. L’adhésion au Club Pro coûte 200 € par mois. Idem pour le club Achat, sachant qu’il n’y a pas de droits d’entrée pour intégrer Agences Réunies.

« Nous sommes très abordables comparé à une franchise. Un agent qui souscrit à toutes nos offres bénéfice pour 500 euros par mois d’une assistance complète», conclut Marc Julien.