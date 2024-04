Immobilier : Emilie Gutierrez, ancienne gouvernante, forme la crème des employés de maison haut de gamme

Emilie Gutierrez lance une formation pour ceux qui souhaitent devenir employés dans les plus prestigieuses maisons et palaces. Une condition : avoir au moins 3 années d’expérience en tant que femme ou homme de ménage au service de particuliers.

Après 20 ans de service auprès des familles les plus renommées de la planète, et ayant gravi les échelons jusqu’à devenir gouvernante générale, Emilie Gutierrez lance LAMAJOR, une formation permettant aux hommes et femmes de ménage d’acquérir le savoir-faire et le savoir être nécessaires pour rejoindre les maisons plus prestigieuses, hautement sélectives et en quête de discrétion.

Formant ainsi la crème des employés de maison haut de gamme, Emilie Gutierrez met en lumière un métier peu visible, peu formé et peu valorisé.

LAMAJOR Academy : une formation en ligne sur 12 mois

LAMAJOR propose une plateforme d’accompagnement et de formation sur 12 mois, offrant des cours conçus en collaboration avec Emilie Gutierrez, des ingénieurs en pédagogie comme Charlotte Devaquez et des experts du domaine.

Les apprentissages dispensés par LAMAJOR Academy permettront aux participants d’atteindre le niveau requis pour intégrer les plus grandes maisons de particuliers ou palaces à la recherche de personnel qualifié et discret.

Art de la table et floral, entretien du linge, fabrication de produits ménagers naturels…

Les ateliers comprennent des modules tels que l’art de dresser la table, l’art floral, la fabrication de produits ménagers naturels, ainsi que la maîtrise des techniques d’entretien du linge et des souliers haut de gamme, dispensés par des professionnels reconnus comme Laurence Guillon et Chloé Chambon.

« Les gestes de premiers secours, le perfectionnement en langue française sont également des atouts à maîtriser. Nous orientons nos candidats vers nos partenaires pour s’y former », explique-t-elle.

LAMAJOR LAMAJOR accompagnera et placera les hommes et les femmes, leur donnant ainsi la possibilité de grandir professionnellement et socialement. La plateforme agira en effet comme une passerelle entre les candidats formés et les clients prestigieux à la recherche de personnel qualifié, offrant ainsi un service personnalisé et efficace grâce à un réseau bien établi.

3 années d’expérience en tant que femme ou homme de ménage

La formation est accessible aux personnes ayant au moins 3 années d’expérience en tant que femme ou homme de ménage au service de particuliers, accompagnées de références solides.

Le tarif mensuel pour les participants est de 49€ sur 12 mois. Une commission sera prise sur le contrat signé avec les employeurs sélectionnés.